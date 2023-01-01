Реакция «трансплантат против опухоли» (реакция «трансплантат против лейкоза», РТПО, РТПЛ) развивается в результате аллогенной трансплантации костного мозга. Это сложный комплекс иммунных взаимодействий между донорскими лимфоцитами и опухолевыми клетками реципиента, который вносит дополнительный вклад в противоопухолевый эффект аллогенной трансплантации. Величина этого вклада зависит от конкретного заболевания. Скажем, для миелоидных лейкозов этот эффект гораздо заметнее, чем для острого лимфобластного лейкоза.

РТПЛ иногда рассматривают как «другую сторону» реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также основанной на взаимодействии донорских лимфоцитов и клеток реципиента. Однако природа этих двух эффектов не полностью сходна.

На РПТЛ основан такой метод терапии, как вливание донорских лимфоцитов после трансплантации для борьбы с начинающимся рецидивом.