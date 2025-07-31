Однажды Артур уже боролся с острым лимфобластным лейкозом, и болезнь отступила, но в сентябре прошлого года вернулась снова. Сейчас Артур в Центре им. Димы Рогачева, готовится к трансплантации костного мозга. Чтобы снизить риск РТПХ после пересадки, мальчику необходим дорогостоящий иммунопрепарат «Энтивио», три флакона которого стоят 306 000 рублей. Мы просим вас помочь Артуру!