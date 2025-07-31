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Артур Рудык

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306 000 ₽266 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКирс (Кировская область)
Возраст13 лет
У Артура рецидив острого лимфобластного лейкоза, сейчас он готовится к трансплантации костного мозга.

Ход лечения

01.08.2025

Однажды Артур уже боролся с острым лимфобластным лейкозом, и болезнь отступила, но в сентябре прошлого года вернулась снова. Сейчас Артур в Центре им. Димы Рогачева, готовится к трансплантации костного мозга. Чтобы снизить риск РТПХ после пересадки, мальчику необходим дорогостоящий иммунопрепарат «Энтивио», три флакона которого стоят 306 000 рублей. Мы просим вас помочь Артуру!

Ваша помощь Артуру

31.07.25
500 ₽
31.07.25
700 ₽
31.07.25
10 000 ₽
31.07.25
200 ₽
31.07.25
3 000 ₽
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