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306 000 ₽266 000 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Кирс (Кировская область)
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
01.08.2025
Однажды Артур уже боролся с острым лимфобластным лейкозом, и болезнь отступила, но в сентябре прошлого года вернулась снова. Сейчас Артур в Центре им. Димы Рогачева, готовится к трансплантации костного мозга. Чтобы снизить риск РТПХ после пересадки, мальчику необходим дорогостоящий иммунопрепарат «Энтивио», три флакона которого стоят 306 000 рублей. Мы просим вас помочь Артуру!
Ваша помощь Артуру
31.07.25
|500 ₽
31.07.25
|700 ₽
31.07.25
|10 000 ₽
31.07.25
|200 ₽
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|3 000 ₽