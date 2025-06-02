Арьяне Лхамаевой, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.
Семилетняя Арьяна прилетела в Москву из Забайкальского края, из поселка городского типа Агинское. И сразу попала в реанимацию Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. У Арьяны апластическая анемия, сверхтяжелая форма. Болезнь заявила о себе в марте, но уже создала множество сложностей и проблем. Даже лечиться толком невозможно начать. Сейчас Арьяна снова в тяжелом состоянии, чтобы ей помочь, нужны переливания донорских гранулоцитов.
Третья группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.
На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Арьяны Лхамаевой.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8 (925) 585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
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Арьяне нужны донорские гранулоциты
Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.
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