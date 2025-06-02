Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Объявления

Арьяне нужны донорские гранулоциты

19 июня 2025Донорство
Поделиться:

Арьяне Лхамаевой, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.

Семилетняя Арьяна прилетела в Москву из Забайкальского края, из поселка городского типа Агинское. И сразу попала в реанимацию Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. У Арьяны апластическая анемия, сверхтяжелая форма. Болезнь заявила о себе в марте, но уже создала множество сложностей и проблем. Даже лечиться толком невозможно начать. Сейчас Арьяна снова в тяжелом состоянии, чтобы ей помочь, нужны переливания донорских гранулоцитов.

Третья группа, резус-фактор любой

Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.

  • На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).

  • В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Арьяны Лхамаевой.

  • О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8 (925) 585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

  • Не забудьте паспорт!

Дорогие доноры, мы вас очень ждем

Новости

Все новости

Арьяне нужны донорские гранулоциты

Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.

Донорство 19.06.2025

В Центре Димы Рогачева нужны доноры

Дорогие доноры, срочная просьба о помощи: в Центре имени Дмитрия Рогачева не хватает донорской крови. В больнице очень ждут доноров всех групп.

Донорство 15.06.2025

Где сдать кровь в выходные июня?

Дорогие друзья, в июньские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, МОНИКИ, Центре Бакулева и Центре крови. 12 июня — выходной день во всех отделениях переливания крови.

Донорство 2.06.2025

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari