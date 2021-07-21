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Где сдать кровь в Москве

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

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Здесь лечатся дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Чаще всего нужны цельная кровь и тромбоциты.

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Адрес:

г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, корпус Б, отделение переливания крови

Метро:

Юго-Западная, Тропарёво, Беляево, Калужская

Телефон:

+7 (499) 737 - 32 - 85

Сайт:

http://www.fnkc.ru/

Часы работы:

Пн–Пт с 9:00 до 13:00

Внимание!

Регистрация в Москве и Московской области не требуется. Иностранные граждане могут здесь сдавать кровь, если есть документы, подтверждающие нахождение на территории РФ не менее года.

Для доноров

Здесь ждут только безвозмездных доноров!

Не забудьте взять с собой паспорт! Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы

Анастасия15.10.2023

Я являюсь регулярным донором. Сдавала кровь в других регионах. В моем регионе мне доступна только выездная донация, и поэтому я могу сдавать только цельную кровь. Сейчас я временно живу в Москве. Этот центр оказался самым удобным для меня по двум причинам — не нужна регистрации и близко к месту проживания и учебы. Здесь я сдавала кровь и ее компоненты два раза. Первый раз цельную, второй раз тромбоциты. Быстро, чисто, удобно, доброжелательно, понятная маршрутизация, никаких очередей. Все участники процесса, начиная с регистратуры, отвечают на все вопросы, направляют, помогают, настроены на сотрудничество. Чего мне не хватает — это сдачи в выходные дни и парковки на территории больницы для доноров. Планирую на время пребывания в Москве еще несколько раз сдать тромбоциты и кровь, для этого в Центре есть все условия. Всех благ коллективу, пусть их работа всегда будет успешной!

Марина30.09.2023

Второй раз сдаю кровь в Центре. Все как всегда отлично, персонал и врачи внимательные и обходительные. Все объяснят и подскажут.

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21.07.2021

День рождения Никита снова встретит в больнице

Ему предстоит повторная пересадка костного мозга. У Никиты высок риск опасного осложнения, необходимо лекарство.

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