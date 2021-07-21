НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Анастасия 15.10.2023

Я являюсь регулярным донором. Сдавала кровь в других регионах. В моем регионе мне доступна только выездная донация, и поэтому я могу сдавать только цельную кровь. Сейчас я временно живу в Москве. Этот центр оказался самым удобным для меня по двум причинам — не нужна регистрации и близко к месту проживания и учебы. Здесь я сдавала кровь и ее компоненты два раза. Первый раз цельную, второй раз тромбоциты. Быстро, чисто, удобно, доброжелательно, понятная маршрутизация, никаких очередей. Все участники процесса, начиная с регистратуры, отвечают на все вопросы, направляют, помогают, настроены на сотрудничество. Чего мне не хватает — это сдачи в выходные дни и парковки на территории больницы для доноров. Планирую на время пребывания в Москве еще несколько раз сдать тромбоциты и кровь, для этого в Центре есть все условия. Всех благ коллективу, пусть их работа всегда будет успешной!