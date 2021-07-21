НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, корпус Б, отделение переливания крови
Юго-Западная, Тропарёво, Беляево, Калужская
+7 (499) 737 - 32 - 85
Пн–Пт с 9:00 до 13:00
Регистрация в Москве и Московской области не требуется. Иностранные граждане могут здесь сдавать кровь, если есть документы, подтверждающие нахождение на территории РФ не менее года.
Для доноров
Здесь ждут только безвозмездных доноров!
Не забудьте взять с собой паспорт! Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы
Я являюсь регулярным донором. Сдавала кровь в других регионах. В моем регионе мне доступна только выездная донация, и поэтому я могу сдавать только цельную кровь. Сейчас я временно живу в Москве. Этот центр оказался самым удобным для меня по двум причинам — не нужна регистрации и близко к месту проживания и учебы. Здесь я сдавала кровь и ее компоненты два раза. Первый раз цельную, второй раз тромбоциты. Быстро, чисто, удобно, доброжелательно, понятная маршрутизация, никаких очередей. Все участники процесса, начиная с регистратуры, отвечают на все вопросы, направляют, помогают, настроены на сотрудничество. Чего мне не хватает — это сдачи в выходные дни и парковки на территории больницы для доноров. Планирую на время пребывания в Москве еще несколько раз сдать тромбоциты и кровь, для этого в Центре есть все условия. Всех благ коллективу, пусть их работа всегда будет успешной!
Второй раз сдаю кровь в Центре. Все как всегда отлично, персонал и врачи внимательные и обходительные. Все объяснят и подскажут.
Объявления
День рождения Никита снова встретит в больнице
Ему предстоит повторная пересадка костного мозга. У Никиты высок риск опасного осложнения, необходимо лекарство.