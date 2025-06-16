Кусочки моря на холсте

В Центре Димы Рогачева прошел по-настоящему летний мастер-класс: ребята создавали картины из морского стекла, цветного песка и ракушек. Вместе с ними творила Таисия Вилкова, актриса и амбассадор фонда «Подари жизнь».
Летом хочется хоть ненадолго оказаться на море, но у детей, которые проходят лечение в Центре, такой возможности нет. Поэтому ведущие мастер-класса Анна Брежнева и Таисия Вилкова решили привезти частичку моря прямо в клинику. Причем не одного, а сразу четырех!
Фото: Юлия Ласкорунская
«Стекло — с Японского моря, мне его оттуда присылает друг, — рассказывает Анна, пока дети с интересом рассматривают наполнение коробочек на столе. — Ракушки я собираю сама, они с Каспийского, Черного и Азовского. Еще есть цветной песок, деревянный декор, стразы. Используйте все, что понравится!»
Кто-то из детей подготовился и достает телефон с референсами, кто-то придумывает композицию на ходу. Между делом затевается беседа, обсуждают домашних животных. Оказывается, у Вики из Курска живет самый настоящий хамелеон. Гладить себя он позволяет только хозяйке, а на руках у других людей темнеет, демонстрируя недоверие. Вика рассказывает об этом, выкладывая из морских камней голубого кита.
Фото: Юлия Ласкорунская
На холсте у Даши из Ставрополя вырисовывается розовая сумка с ремешком из ракушек. «Хочу такую, — с улыбкой признается девушка. — У меня в гардеробе все темное, а сейчас хочется чего-то яркого, летнего. С тех пор как я в больнице, у меня поменялся любимый цвет. Всю жизнь любила черный, а теперь нравится розовый».
Постепенно на бумаге появляются образы: полосатый маяк и птица на ветке из страз, морской берег с многовековой черепахой и разноцветные зонтики тысячелистника. Вероника из Омска собрала из камней и ракушек автопортрет: на ярко-желтом фоне она на море под обжигающим солнцем. Вместе с девочкой творит и ее мама Софья, выкладывает из стекла василек. Когда автопортрет готов, Вероника решает создать такой же цветок, но на лимонно-желтом фоне.
Фото: Юлия Ласкорунская
«Сначала хотела сделать черепашек, но мне попались камни синего цвета, от которых веяло чем-то цветочным, — говорит Софья. — Есть скульпторы и художники, которые создают композицию искусственно, а есть те, кто случайно увидел на берегу реки корягу — и она вдохновила. Видимо, я из последних». Таисия Вилкова и сама участвовала в творчестве: выложила из морских камней белых медвежат на льдине, а затем подошла к каждому из ребят пообщаться.
«Когда мы решили провести совместное мероприятие с фондом, я сразу поняла, что это должно быть что-то творческое, — поделилась актриса. — Я вместе с ребятами сделала картинку, подарю ее дочери. Будет висеть у нас дома как напоминание о сегодняшней встрече. Я рада знакомиться с детьми, что-то о них узнавать. Это общение всегда вдохновляет меня на новые идеи для совместной работы с фондом. Если знаешь детей лично, помогать хочется еще больше. Это дает совсем другие ощущения».
Закончилась встреча объятиями и совместными фотографиями. Вероника из Омска попросила у Таисии автограф, чтобы вклеить его в блокнот, где хранятся все хорошие воспоминания о больнице. Даша из Ставрополя подарила гостье собственноручно сделанное украшение. Алина из города Брянка возле Луганска сфотографировалась с Таисией и показала свою работу — розового дельфина с надписью Dream come true. Ведь мечты — о море и о выздоровлении — обязаны сбываться.
Сердечно благодарим Таисию Вилкову и Анну Брежневу за трепетное отношение к нашим подопечным и за увлекательный мастер-класс!
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Кусочки моря на холсте
В Центре Димы Рогачева прошел по-настоящему летний мастер-класс: ребята создавали картины из морского стекла, цветного песка и ракушек. Вместе с ними творчеством занялась Таисия Вилкова, актриса и амбассадор фонда «Подари жизнь».
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