Кусочки моря на холсте

В Центре Димы Рогачева прошел по-настоящему летний мастер-класс: ребята создавали картины из морского стекла, цветного песка и ракушек. Вместе с ними творила Таисия Вилкова, актриса и амбассадор фонда «Подари жизнь».



Летом хочется хоть ненадолго оказаться на море, но у детей, которые проходят лечение в Центре, такой возможности нет. Поэтому ведущие мастер-класса Анна Брежнева и Таисия Вилкова решили привезти частичку моря прямо в клинику. Причем не одного, а сразу четырех!

Фото: Юлия Ласкорунская

«Стекло — с Японского моря, мне его оттуда присылает друг, — рассказывает Анна, пока дети с интересом рассматривают наполнение коробочек на столе. — Ракушки я собираю сама, они с Каспийского, Черного и Азовского. Еще есть цветной песок, деревянный декор, стразы. Используйте все, что понравится!» Кто-то из детей подготовился и достает телефон с референсами, кто-то придумывает композицию на ходу. Между делом затевается беседа, обсуждают домашних животных. Оказывается, у Вики из Курска живет самый настоящий хамелеон. Гладить себя он позволяет только хозяйке, а на руках у других людей темнеет, демонстрируя недоверие. Вика рассказывает об этом, выкладывая из морских камней голубого кита.

Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 7

На холсте у Даши из Ставрополя вырисовывается розовая сумка с ремешком из ракушек. «Хочу такую, — с улыбкой признается девушка. — У меня в гардеробе все темное, а сейчас хочется чего-то яркого, летнего. С тех пор как я в больнице, у меня поменялся любимый цвет. Всю жизнь любила черный, а теперь нравится розовый». Постепенно на бумаге появляются образы: полосатый маяк и птица на ветке из страз, морской берег с многовековой черепахой и разноцветные зонтики тысячелистника. Вероника из Омска собрала из камней и ракушек автопортрет: на ярко-желтом фоне она на море под обжигающим солнцем. Вместе с девочкой творит и ее мама Софья, выкладывает из стекла василек. Когда автопортрет готов, Вероника решает создать такой же цветок, но на лимонно-желтом фоне.

Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 7