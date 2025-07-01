Это Даша, и она празднует день рождения в больнице

И уже не в первый раз. В прошлом году поздравление от фонда было самым настоящим сюрпризом, а в этом Даша его уже ждала (но в видео снималась впервые). Спасибо, что помогаете дарить детям праздник даже в больнице!

«Уже придумала, как будешь праздновать?» — «Я же в больнице, ничего не получится». А вот и нет, еще как получится!

В этом году Даше очень понравились подарки. И то, что она снялась в ролике! Видео: Евгения Ванеева

Все дети, которые остаются на день рождения в больнице, в любом отделении Центра Рогачева, обязательно получают подарки и воздушные шарики! «Мы поздравляем и тех, кто находится здесь месяцами, и тех, кто госпитализировался ненадолго, потому что понимаем, что провести день рождения в больнице не самое приятное и ожидаемое, — рассказывает Татьяна Чулкова, координатор фонда “Подари жизнь” в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. — Благотворители передают нам подарки — самые разные, для мальчиков и девочек всех возрастов, мы выбираем что-то, исходя из интересов ребенка, иногда спрашиваем врачей или узнаем что-то от родителей. Шарик тоже дарим обязательно — маленькая яркая деталь, которая кому хочешь поднимет настроение. Мы приходим к детям и в стерильные боксы, где они находятся после пересадки костного мозга, и в реанимацию, если врачи разрешают и ребенок сам готов нас видеть. Больница не должна отменять жизнь».