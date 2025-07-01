Это Даша, и она празднует день рождения в больнице

И уже не в первый раз. В прошлом году поздравление от фонда было самым настоящим сюрпризом, а в этом Даша его уже ждала (но в видео снималась впервые). Спасибо, что помогаете дарить детям праздник даже в больнице!
«Уже придумала, как будешь праздновать?» — «Я же в больнице, ничего не получится».
А вот и нет, еще как получится!
В этом году Даше очень понравились подарки. И то, что она снялась в ролике!
Видео: Евгения Ванеева
Все дети, которые остаются на день рождения в больнице, в любом отделении Центра Рогачева, обязательно получают подарки и воздушные шарики!
«Мы поздравляем и тех, кто находится здесь месяцами, и тех, кто госпитализировался ненадолго, потому что понимаем, что провести день рождения в больнице не самое приятное и ожидаемое, — рассказывает Татьяна Чулкова, координатор фонда “Подари жизнь” в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. — Благотворители передают нам подарки — самые разные, для мальчиков и девочек всех возрастов, мы выбираем что-то, исходя из интересов ребенка, иногда спрашиваем врачей или узнаем что-то от родителей. Шарик тоже дарим обязательно — маленькая яркая деталь, которая кому хочешь поднимет настроение. Мы приходим к детям и в стерильные боксы, где они находятся после пересадки костного мозга, и в реанимацию, если врачи разрешают и ребенок сам готов нас видеть. Больница не должна отменять жизнь».
Конечно, поздравлениям все всегда рады, даже если знают, что так бывает, — как Даша, которая в прошлом году уже получала подарки. В этот раз она тщательно подготовилась: надела парик, накрасилась, нарядилась. А потом долго разбирала подарки и всех благодарила.
«Жаль, я не сняла, как она это делала, столько было радости! — рассказывает Надежда, мама Даши. — Любое общение в больнице ценно и значимо, раскрашивает жизнь, наш вечный “день сурка”. А уж тем более поздравления и подарки, столько внимания! Спасибо, “Подари жизнь”, что не оставляете нас, спасибо благотворителям, которые дарят нам столько тепла, эмоций и счастья. Без фонда все было бы совсем иначе».
Еще раз поздравляем Дашу — светлую общительную девочку, которая всегда старается поддерживать других и даже в больнице остается душой компании. Пусть ее мечта поехать домой и обнять кошку Китти скорее сбудется!
