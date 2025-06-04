«Хочу сегодня выглядеть на все сто»

Вальс, вручение аттестатов, горячие слова поддержки от учителей и родителей, фуршет, праздничный торт и даже салют. Найдете одно отличие от обычного выпускного? А оно есть: этот вечер прошел в Центре Дмитрия Рогачева.
Специально для выпускников девятых и одиннадцатых классов, ребят, которые лечатся в Центре детской гематологии и не могут пока уехать домой, чтобы отпраздновать окончание школы вместе со своими одноклассниками. Предшествует выпускному год усиленной подготовки к экзаменам, которые дети сдают тоже в больнице. В этом году к финишу пришли 25 подопечных фонда, 13 получили заслуженные аттестаты. И это еще одно доказательство того, что болезнь не может отменить жизнь.
Фото: Сергей Валиев
«Выпускной — это событие, которого все всегда ждут: он завершает сложное время сдачи экзаменов, знаменует переход в новую, взрослую жизнь, — комментирует Алина Хаин, психолог, заведующая отделением клинической психологии Центра Дмитрия Рогачева. — Это так же актуально и для наших ребят, только во время лечения сил в обучение надо вкладывать гораздо больше и, возможно, тогда, когда вообще не до учебы. Мы часто обсуждаем с детьми это время и говорим, что для всех оно очень похоже на заплыв по бурной реке. С тем отличием, что наши ребята плывут не по течению, а против него. Плохое самочувствие, нет сил, много времени занято процедурами — все это совсем не то, что помогает учиться и готовиться к экзаменам. Но дети находят время и силы, чтобы справляться, плыть и не терять ориентиры и цели. Именно поэтому выпускной в больнице всегда даже больше, чем праздник, — это символ огромной работы в очень непростых условиях».
Фото: Анна Русакова
В этом году вечер начался с вальса выпускников (который снимали абсолютно все присутствующие), затем Арина Стерлигова, выпускница девятого класса, исполнила песню на французском языке, чем привела гостей в изумление и восторг. И уже после открылась торжественная часть вечера: на сцену вышел Сергей Шариков, директор госпитальных школ «УчимЗнаем». Именно это государственное образовательное учреждение помогает ребятам не прерывать обучение на время лечения и пребывания в больнице. Аттестаты и почетные грамоты выпускниками и их родителям вручили генеральный директор Центра Дмитрия Рогачева Николай Грачев и президент Александр Румянцев.
«Учителя “УчимЗнаем” стараются сделать все для того, чтобы ребята не потеряли ни одного дня и им не пришлось никого догонять: сдали экзамены, получили аттестаты и пошли по жизни так же, как сотни тысяч их сверстников. Жизнь в больнице не заканчивается, надо продолжать учиться, сдавать экзамены, взрослеть и идти к своим целям», — обратился к присутствующим Сергей Шариков.
Сергей Шариков, директор госпитальных школ «УчимЗнаем»
Фото: Сергей Валиев
Церемония вручения аттестатов длилась долго: про каждого ребенка и его родителей было сказано много прекрасных слов. На сцену выходили выпускники и выпускницы — красивые, нарядные, торжественные и гордые. Их встречали и провожали аплодисментами. А для тех ребят, которые не смогли прийти на вечер, велась онлайн-трансляция.
Несколько детей, в том числе Данила Бойко, получили особые награды. Призер Всеросса и других олимпиад, Данила окончил одиннадцатый класс с отличием и серебряной медалью. Параллельно с этим отучился в школе озвучивания и дубляжа в Останкино. Невероятный молодец, творческий и артистичный молодой человек: поет, придумывает мемы, с помощью нейросетей создает свои портреты в роли известных ученых… А еще разработал свой проект по подготовке к ЕГЭ по литературе. Поздравляем Данилу!
Выпускной в больнице всегда даже больше, чем праздник, — это символ огромной работы в очень непростых условиях.Алина Хаин,психолог
Даша Демиденко попала в больницу в конце прошлого мая, причем сразу в реанимацию. «Я училась тогда в одиннадцатом классе, мне удалось сдать ЕГЭ по русскому и математике, остальные предметы решила не трогать, потому что все равно о поступлении речь не шла. Но главное — я не попала ни на последний звонок, ни на выпускной. Жалела сильно и хотела, знаете ли, “закрыть гештальт”. Очень рада, что у меня появилась такая возможность в этом году, — рассказывает Даша. — Сейчас буду сдавать только вступительные, выбрала два вуза: в родном Ставрополе и в Краснодаре. Хочу учиться гостиничному делу».
Еще Даша рассказала, что выпускной в больнице — это настоящее событие для всех ребят, к нему шла активная подготовка в течение целого месяца. Выпускники разучивали песню, учились танцевать вальс, было много репетиций.
Фото: Анна Русакова
«Представьте: сидишь в комнате, все однотипно, а тут говорят, что будет праздник, да еще какой. Очень хотелось красиво одеться, я вообще все это люблю. Мечтала о платье! Я сильно похудела, и то, которое мы шили, не подошло. Фонд “Подари жизнь” привез всем девочкам много шикарных нарядов, и я выбрала то, что мне больше всего понравилось и подошло. Еще я надела парик, хотя волосы у меня уже хорошо отросли. Мне кажется, так будет эффектнее».
Даша сидит перед камерой, болтает, поправляет волосы, рассказывает о том, как делала макияж (накрасить и причесать девочек по приглашению фонда приезжают мастера красоты), мы любуемся ее образом и совершенно забываем, что встретились в больнице. Об этом напоминает лишь катетер на локте, который невозможно скрыть вечерним нарядом. Но Дашу он не смущает. Кстати, на выпускной она все-таки пришла без парика. Ей очень красиво уложили ее собственные волосы, и, кажется, Даша абсолютно довольна.
Выпускников уже ждут на фуршете
Фото: Сергей Валиев
Кстати, о том, чтобы нарядиться и хорошо выглядеть, говорили не только девочки. Выглядеть на все сто мечтал Захар Кись. Полтора года назад он приехал лечиться в Москву из Ямало-Ненецкого автономного округа. Окончил девятый класс, но завалил математику. «Не повезло с вопросами. Но я пересдам! Сначала мне казалось, что учиться в больнице — это как-то неправильно. Но потом понял, что без этого никуда, тем более тут учителя такие хорошие, заботятся о том, чтобы нам все было понятно. Мне очень с этим повезло.
Я люблю читать. Фантастику: про пришельцев, космос. Изучаю Средневековье. Буду поступать в колледж — он один у нас в городе рядом с деревней, в которой я живу. Потом буду работать механиком-оператором в котельной. У меня вся семья так работает. Вокруг лес, живут народы северные, ненцы. Строят себе чумы, оленей пасут. А детей оставляют нам учиться. И туристов у нас много.
Фото: Сергей Валиев
Я рад, что смогу со своими здешними приятелями отметить выпускной. Потом буду рассказывать своим, когда вернусь домой. Для меня сегодняшний день — праздник. И я хочу выглядеть на все сто».
Костюм, галстук, тщательность па в вальсе — все было ровно так, как и хотел Захар. Кстати, он первым вышел на танцпол после фуршета, образовав дуэт с другим Захаром — джазовым исполнителем Захаром Мироненко, который часто устраивает концерты в отделениях Центра. И конечно, он приехал порадовать своим выступлением детей и родителей на выпускном балу.
После того как все аттестаты и грамоты были вручены, на сцене появилась мама Варвары Шалаевой, Анастасия, представительница всех родителей и бабушек: «Спасибо сотрудникам Центра, школе “УчимЗнаем” и фонду “Подари жизнь” за доброе отношение ко всем нам. Желаем вам здоровья, пусть все у вас будет хорошо и благополучно. То, что мы здесь сегодня, — ваша заслуга».
Анастасия, мама Вари, выступила от лица родителей
Фото: Сергей Валиев
В качестве сюрприза дети получили видеопоздравления от учителей и одноклассников из своих школ. Потом ребята вышли на сцену и спели для всех песню. По программе за ними шло выступление учителей, и оказалось — сюрприз! — педагоги спели ту же песню! Нет, слова, конечно, были разные, но мелодия — одна. Вот такие совпадения, такой единый вайб у учеников и учителей.
Полина Захарова — из Ульяновска, ей 16 лет, она окончила девятый класс и собирается идти в десятый, учиться дальше. Творческая, обаятельная, позитивная, любит рисовать и обожает животных. У нее уже есть собаки, и она мечтает об обезьянке. «Я в больнице три месяца. Сначала думала, что буду продолжать учиться в своей школе онлайн, но потом узнала, что здесь тоже есть школа и учителя. Училась я недолго, но мне понравилось. И конечно, я совсем не ожидала, что здесь у меня будет выпускной! Неожиданно и приятно. Фонд подарил нам всем платья. Мне сделали прическу, макияж. И парик у меня очень красивый».
Родители очень рады, что пребывание в больнице не отменяет выпускной для их детей, и благодарны за огромное количество любви и заботы от тех, кто этот праздник организует.Алина Хаин,психолог
Полина немного стесняется, но, когда разговор заходит о платьях, загорается. Говорит, что мечтала о пудровом и как раз получила то, что хотела. А еще в разговоре выяснилось, что самой себе она пожелала быть смелой и не бояться ошибаться. И что больше всего ей запомнится подготовка к выпускному, как это все происходило.
«Для ребят подготовка к празднику — это возможность почувствовать, что жизнь гораздо больше, чем лечение. Да, в больнице есть плотное расписание процедур, но теперь надо обсуждать с врачами еще и то, как совместить введение препаратов с репетициями. И это живое доказательство того, что, кроме лечения, есть еще жизнь, праздник, планы на будущее, — отмечает Алина Хаин. — Ребята готовятся к выпускному не меньше месяца, который окрашивается для них в самые разные цвета и краски. Многие говорят о том, что это их очень поддерживает. Как и родителей, которые тоже чувствуют себя полностью счастливыми оттого, что у их детей есть праздник, что пребывание в больнице не отменило выпускной, что есть возможность нарядиться, порадоваться за детей и, конечно, почувствовать огромное количество любви и заботы от тех, кто этот праздник организует».
Фото: Сергей Валиев
Самым разговорчивым среди ребят оказался Руслан Алексеев. Он приехал в больницу в декабре 2019 года и с тех пор находится здесь с некоторыми перерывами.
«Моя жизнь перевернулась, когда я приехал сюда в первый раз и мне сделали операцию. Так началось мое лечение. Потом была ремиссия, потом рецидив, и так два раза. И вот я опять здесь. Больница мне нравится. Тут все ярко, люди счастливые, излучают радость и позитив. В ответ хочется улыбаться. Учителя замечательно работают с детьми. Знают, что, если кто-то не может ответить, значит, есть причина. Объясняют и работают дальше. Сначала я думал: “Блин, так еще и учиться надо будет”. А потом понял, что это только плюс. Можно пообщаться с кем-нибудь. Ребята здесь попадаются всегда хорошие. Да и вообще здесь, в Центре, плохих людей не бывает. Знакомых за это время у меня было много, но у нас же “текучка кадров”. Это я тут надолго засел, а все вылечиваются и уезжают. Всегда этому рад. Но иногда и грустновато, что все уже дома, а я все сижу.
Торт! Специально для выпускного-2025
Фото: Юлия Ласкорунская
Окончу школу и пойду учиться в школу искусств. У нас на Сахалине есть такая. Буду дизайнером. Сейчас усердно учусь рисовать. Именно академически, чтобы все правильно было. А выпускного я ждал еще в девятом классе, но тогда лечение закончилось и мы уехали. Но я знал, что выпускные здесь грандиозные. И даже немного расстроился, что не увижу. Сейчас окончил десятый класс и, честно, не ожидал, что мне предложат быть на вечере. Но очень обрадовался. И теперь в предвкушении».
Официальная часть закончилась, ребята отправились на фотосессию и фуршет. Одновременно с этим началась праздничная программа: Захар Мироненко исполнил мировые джазовые композиции (помним про прекрасный дуэт двух Захаров), потом передал микрофон Антону Токареву, а после выступил рэпер ST. Закончили программу барабанщики VASILIEV GROOVE. Как всегда, громко и ритмично — до дрожи!
Огненное фаер-шоу в финале праздника
Фото: Юлия Ласкорунская
После торта все высыпали на улицу, где тем временем в самом прямом смысле сгустились тучи. Шел дождь, ветер был такой, что, казалось, он унесет DJ P.OLY вместе с диджейским пультом! Но непогода, конечно, уже ничему не могла помешать. Все танцевали, пели, веселились — и дети, и родители. Смотрели на феерическое фаер-шоу и, конечно, салют! В честь окончания школы, огромного, серьезного и важного этапа жизни, — летите, наши дорогие выпускники, в свою новую, взрослую жизнь. Пусть будет много успехов, радости и счастья!
От всей души благодарим компанию «Лаборатория Касперского» за полную поддержку в организации праздника для выпускников в этом году!
Благодарим ведущего Петра Хошбекяна, певца Антона Токарева, рэпера ST, солиста группы Ibsen Band Захара Мироненко, DJ P.OLY и барабанщиков VASILIEV GROOVE за фантастические выступления. Шоу-проект Lando’s Band — за огненное фаер-шоу, «Фабрику эффектов» — за салют, иллюзиониста Ивана Шепелькова — за развлекательную программу и чудесные фокусы. Спасибо за вкуснейший торт сети кофеен «АндерСон», за отличные угощения и кейтеринг — ООО «М-Т-ШЕФ» и компании Black Fox Catering (и лично Борису Баталину). За наряды для выпускников спасибо свадебному салону «Дом Весты» и Bonparik — за парики. ООО «Торговый дом “Арктика”», EMRA, PREMIER, ООО «ТЭС “Варшавская”», театральной компании «Бродвей Москва» и «Флай-Флай» выражаем огромную признательность за подарки выпускникам. «Дон Баллон» благодарим за воздушные шарики, Flowwow — за прекрасные букеты учителям, «МногоЛес РФ» — за брус для конструкций, Decor4Rent и Lounge Design — за мебель, а JAZZLIGHT — за декор. Только вместе с вами у нас получилось все так, как больше всего хотелось!
Отдельное спасибо волонтерам, мастерам красоты и всем, кто сделал этот праздник очень красивым, уютным и совершенно незабываемым.
Новости
«Хочу сегодня выглядеть на все сто»
Вальс, вручение аттестатов и грамот, горячие слова поддержки от учителей и родителей, фуршет, праздничный торт и даже салют. Найдете одно отличие от обычного выпускного вечера? А оно есть: этот выпускной прошел в Центре Дмитрия Рогачева.
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