«Хочу сегодня выглядеть на все сто»

Вальс, вручение аттестатов, горячие слова поддержки от учителей и родителей, фуршет, праздничный торт и даже салют. Найдете одно отличие от обычного выпускного? А оно есть: этот вечер прошел в Центре Дмитрия Рогачева.

Специально для выпускников девятых и одиннадцатых классов, ребят, которые лечатся в Центре детской гематологии и не могут пока уехать домой, чтобы отпраздновать окончание школы вместе со своими одноклассниками. Предшествует выпускному год усиленной подготовки к экзаменам, которые дети сдают тоже в больнице. В этом году к финишу пришли 25 подопечных фонда, 13 получили заслуженные аттестаты. И это еще одно доказательство того, что болезнь не может отменить жизнь.

Фото: Сергей Валиев

«Выпускной — это событие, которого все всегда ждут: он завершает сложное время сдачи экзаменов, знаменует переход в новую, взрослую жизнь, — комментирует Алина Хаин, психолог, заведующая отделением клинической психологии Центра Дмитрия Рогачева. — Это так же актуально и для наших ребят, только во время лечения сил в обучение надо вкладывать гораздо больше и, возможно, тогда, когда вообще не до учебы. Мы часто обсуждаем с детьми это время и говорим, что для всех оно очень похоже на заплыв по бурной реке. С тем отличием, что наши ребята плывут не по течению, а против него. Плохое самочувствие, нет сил, много времени занято процедурами — все это совсем не то, что помогает учиться и готовиться к экзаменам. Но дети находят время и силы, чтобы справляться, плыть и не терять ориентиры и цели. Именно поэтому выпускной в больнице всегда даже больше, чем праздник, — это символ огромной работы в очень непростых условиях».

Вальс выпускников Фото: Анна Русакова 1 из 6

В этом году вечер начался с вальса выпускников (который снимали абсолютно все присутствующие), затем Арина Стерлигова, выпускница девятого класса, исполнила песню на французском языке, чем привела гостей в изумление и восторг. И уже после открылась торжественная часть вечера: на сцену вышел Сергей Шариков, директор госпитальных школ «УчимЗнаем». Именно это государственное образовательное учреждение помогает ребятам не прерывать обучение на время лечения и пребывания в больнице. Аттестаты и почетные грамоты выпускниками и их родителям вручили генеральный директор Центра Дмитрия Рогачева Николай Грачев и президент Александр Румянцев. «Учителя “УчимЗнаем” стараются сделать все для того, чтобы ребята не потеряли ни одного дня и им не пришлось никого догонять: сдали экзамены, получили аттестаты и пошли по жизни так же, как сотни тысяч их сверстников. Жизнь в больнице не заканчивается, надо продолжать учиться, сдавать экзамены, взрослеть и идти к своим целям», — обратился к присутствующим Сергей Шариков.

Сергей Шариков, директор госпитальных школ «УчимЗнаем» Фото: Сергей Валиев

Церемония вручения аттестатов длилась долго: про каждого ребенка и его родителей было сказано много прекрасных слов. На сцену выходили выпускники и выпускницы — красивые, нарядные, торжественные и гордые. Их встречали и провожали аплодисментами. А для тех ребят, которые не смогли прийти на вечер, велась онлайн-трансляция. Несколько детей, в том числе Данила Бойко, получили особые награды. Призер Всеросса и других олимпиад, Данила окончил одиннадцатый класс с отличием и серебряной медалью. Параллельно с этим отучился в школе озвучивания и дубляжа в Останкино. Невероятный молодец, творческий и артистичный молодой человек: поет, придумывает мемы, с помощью нейросетей создает свои портреты в роли известных ученых… А еще разработал свой проект по подготовке к ЕГЭ по литературе. Поздравляем Данилу!

Выпускной в больнице всегда даже больше, чем праздник, — это символ огромной работы в очень непростых условиях. Алина Хаин, психолог

Даша Демиденко попала в больницу в конце прошлого мая, причем сразу в реанимацию. «Я училась тогда в одиннадцатом классе, мне удалось сдать ЕГЭ по русскому и математике, остальные предметы решила не трогать, потому что все равно о поступлении речь не шла. Но главное — я не попала ни на последний звонок, ни на выпускной. Жалела сильно и хотела, знаете ли, “закрыть гештальт”. Очень рада, что у меня появилась такая возможность в этом году, — рассказывает Даша. — Сейчас буду сдавать только вступительные, выбрала два вуза: в родном Ставрополе и в Краснодаре. Хочу учиться гостиничному делу». Еще Даша рассказала, что выпускной в больнице — это настоящее событие для всех ребят, к нему шла активная подготовка в течение целого месяца. Выпускники разучивали песню, учились танцевать вальс, было много репетиций.

Даша Демиденко с семьей Фото: Анна Русакова 1 из 4

«Представьте: сидишь в комнате, все однотипно, а тут говорят, что будет праздник, да еще какой. Очень хотелось красиво одеться, я вообще все это люблю. Мечтала о платье! Я сильно похудела, и то, которое мы шили, не подошло. Фонд “Подари жизнь” привез всем девочкам много шикарных нарядов, и я выбрала то, что мне больше всего понравилось и подошло. Еще я надела парик, хотя волосы у меня уже хорошо отросли. Мне кажется, так будет эффектнее». Даша сидит перед камерой, болтает, поправляет волосы, рассказывает о том, как делала макияж (накрасить и причесать девочек по приглашению фонда приезжают мастера красоты), мы любуемся ее образом и совершенно забываем, что встретились в больнице. Об этом напоминает лишь катетер на локте, который невозможно скрыть вечерним нарядом. Но Дашу он не смущает. Кстати, на выпускной она все-таки пришла без парика. Ей очень красиво уложили ее собственные волосы, и, кажется, Даша абсолютно довольна.

Выпускников уже ждут на фуршете Фото: Сергей Валиев

Кстати, о том, чтобы нарядиться и хорошо выглядеть, говорили не только девочки. Выглядеть на все сто мечтал Захар Кись. Полтора года назад он приехал лечиться в Москву из Ямало-Ненецкого автономного округа. Окончил девятый класс, но завалил математику. «Не повезло с вопросами. Но я пересдам! Сначала мне казалось, что учиться в больнице — это как-то неправильно. Но потом понял, что без этого никуда, тем более тут учителя такие хорошие, заботятся о том, чтобы нам все было понятно. Мне очень с этим повезло. Я люблю читать. Фантастику: про пришельцев, космос. Изучаю Средневековье. Буду поступать в колледж — он один у нас в городе рядом с деревней, в которой я живу. Потом буду работать механиком-оператором в котельной. У меня вся семья так работает. Вокруг лес, живут народы северные, ненцы. Строят себе чумы, оленей пасут. А детей оставляют нам учиться. И туристов у нас много.

Общая фотография Фото: Сергей Валиев 1 из 5

Я рад, что смогу со своими здешними приятелями отметить выпускной. Потом буду рассказывать своим, когда вернусь домой. Для меня сегодняшний день — праздник. И я хочу выглядеть на все сто». Костюм, галстук, тщательность па в вальсе — все было ровно так, как и хотел Захар. Кстати, он первым вышел на танцпол после фуршета, образовав дуэт с другим Захаром — джазовым исполнителем Захаром Мироненко, который часто устраивает концерты в отделениях Центра. И конечно, он приехал порадовать своим выступлением детей и родителей на выпускном балу. После того как все аттестаты и грамоты были вручены, на сцене появилась мама Варвары Шалаевой, Анастасия, представительница всех родителей и бабушек: «Спасибо сотрудникам Центра, школе “УчимЗнаем” и фонду “Подари жизнь” за доброе отношение ко всем нам. Желаем вам здоровья, пусть все у вас будет хорошо и благополучно. То, что мы здесь сегодня, — ваша заслуга».

Анастасия, мама Вари, выступила от лица родителей Фото: Сергей Валиев

В качестве сюрприза дети получили видеопоздравления от учителей и одноклассников из своих школ. Потом ребята вышли на сцену и спели для всех песню. По программе за ними шло выступление учителей, и оказалось — сюрприз! — педагоги спели ту же песню! Нет, слова, конечно, были разные, но мелодия — одна. Вот такие совпадения, такой единый вайб у учеников и учителей. Полина Захарова — из Ульяновска, ей 16 лет, она окончила девятый класс и собирается идти в десятый, учиться дальше. Творческая, обаятельная, позитивная, любит рисовать и обожает животных. У нее уже есть собаки, и она мечтает об обезьянке. «Я в больнице три месяца. Сначала думала, что буду продолжать учиться в своей школе онлайн, но потом узнала, что здесь тоже есть школа и учителя. Училась я недолго, но мне понравилось. И конечно, я совсем не ожидала, что здесь у меня будет выпускной! Неожиданно и приятно. Фонд подарил нам всем платья. Мне сделали прическу, макияж. И парик у меня очень красивый».

Родители очень рады, что пребывание в больнице не отменяет выпускной для их детей, и благодарны за огромное количество любви и заботы от тех, кто этот праздник организует. Алина Хаин, психолог

Полина немного стесняется, но, когда разговор заходит о платьях, загорается. Говорит, что мечтала о пудровом и как раз получила то, что хотела. А еще в разговоре выяснилось, что самой себе она пожелала быть смелой и не бояться ошибаться. И что больше всего ей запомнится подготовка к выпускному, как это все происходило. «Для ребят подготовка к празднику — это возможность почувствовать, что жизнь гораздо больше, чем лечение. Да, в больнице есть плотное расписание процедур, но теперь надо обсуждать с врачами еще и то, как совместить введение препаратов с репетициями. И это живое доказательство того, что, кроме лечения, есть еще жизнь, праздник, планы на будущее, — отмечает Алина Хаин. — Ребята готовятся к выпускному не меньше месяца, который окрашивается для них в самые разные цвета и краски. Многие говорят о том, что это их очень поддерживает. Как и родителей, которые тоже чувствуют себя полностью счастливыми оттого, что у их детей есть праздник, что пребывание в больнице не отменило выпускной, что есть возможность нарядиться, порадоваться за детей и, конечно, почувствовать огромное количество любви и заботы от тех, кто этот праздник организует».

Захар Мироненко, солист группы Ibsen Band Фото: Сергей Валиев 1 из 9

Самым разговорчивым среди ребят оказался Руслан Алексеев. Он приехал в больницу в декабре 2019 года и с тех пор находится здесь с некоторыми перерывами. «Моя жизнь перевернулась, когда я приехал сюда в первый раз и мне сделали операцию. Так началось мое лечение. Потом была ремиссия, потом рецидив, и так два раза. И вот я опять здесь. Больница мне нравится. Тут все ярко, люди счастливые, излучают радость и позитив. В ответ хочется улыбаться. Учителя замечательно работают с детьми. Знают, что, если кто-то не может ответить, значит, есть причина. Объясняют и работают дальше. Сначала я думал: “Блин, так еще и учиться надо будет”. А потом понял, что это только плюс. Можно пообщаться с кем-нибудь. Ребята здесь попадаются всегда хорошие. Да и вообще здесь, в Центре, плохих людей не бывает. Знакомых за это время у меня было много, но у нас же “текучка кадров”. Это я тут надолго засел, а все вылечиваются и уезжают. Всегда этому рад. Но иногда и грустновато, что все уже дома, а я все сижу.

Торт! Специально для выпускного-2025 Фото: Юлия Ласкорунская

Окончу школу и пойду учиться в школу искусств. У нас на Сахалине есть такая. Буду дизайнером. Сейчас усердно учусь рисовать. Именно академически, чтобы все правильно было. А выпускного я ждал еще в девятом классе, но тогда лечение закончилось и мы уехали. Но я знал, что выпускные здесь грандиозные. И даже немного расстроился, что не увижу. Сейчас окончил десятый класс и, честно, не ожидал, что мне предложат быть на вечере. Но очень обрадовался. И теперь в предвкушении». Официальная часть закончилась, ребята отправились на фотосессию и фуршет. Одновременно с этим началась праздничная программа: Захар Мироненко исполнил мировые джазовые композиции (помним про прекрасный дуэт двух Захаров), потом передал микрофон Антону Токареву, а после выступил рэпер ST. Закончили программу барабанщики VASILIEV GROOVE. Как всегда, громко и ритмично — до дрожи!

Огненное фаер-шоу в финале праздника Фото: Юлия Ласкорунская