О невесомости, космической аптечке и тайфунах в Японии

Кто из нас не мечтал своими глазами увидеть космос? Андрей Федяев — один из тех, кому это удалось. Он провел в космическом полете 185 суток и поделился, как это было, с ребятами, которые проходят лечение в РДКБ.
Недавно в детскую клиническую больницу госпитализировали семилетнего Мишу. Мальчик готовится к пересадке костного мозга, а потому посетителей к нему не пускают. А еще он мечтает стать космонавтом, и каждый раз, когда ему нужно ложиться в аппарат МРТ, папа предлагает Мише представить, что он летит в космос. На встречу с Андреем Федяевым Миша прийти не смог, но космонавт записал для мальчика видеопривет, пожелал скорейшего выздоровления и сказал, что обязательно ждет его в своем отряде.
Космических историй хватило на всех!
Видео: Евгения Ванеева
Те, кому позволило самочувствие, собрались в холле, чтобы пообщаться с Андреем Федяевым лично. Надо же, это ведь самый настоящий космонавт! Конечно, его завалили вопросами. Например, узнали о том, что Солнце с орбиты мало чем отличается от того, как выглядит с поверхности Земли, зато наша планета, когда смотришь на нее из иллюминатора космического корабля, выглядит завораживающе.
«Под нами проплывали облака и создавали неповторимые картины, которых больше нигде не увидишь, — рассказал ребятам Андрей Федяев. — Запомнился, например, остров в форме сердца. А еще впечатляет, как с орбиты выглядят ураганы и смерчи. Однажды мы видели сильный тайфун в Японии, и было страшно подумать, каково это — оказаться в его эпицентре».
Много говорили и о том, как Андрей Федяев выбрал для себя эту профессию. Стать космонавтом он, как и многие мальчишки его возраста, мечтал с детства. После школы поступил в авиационное училище, а затем в институт. Когда Андрей Федяев подал заявку на отбор в отряд космонавтов, он служил военным летчиком на Камчатке. В итоге его приняли, и в 2023 году он отправился в космос на корабле Crew Dragon.
Было интересно детям и то, как космонавты готовятся к полету и каково, например, находиться в центрифуге.
«Это серьезное испытание, мы проходим его в рамках медицинской комиссии, — рассказал Андрей Федяев. — Но в этом нет ничего сложного, любой человек после соответствующей подготовки способен вынести эти перегрузки. Главное — обладать достаточно хорошей физической формой и постоянно поддерживать мышцы в тонусе».
Еще были вопросы о том, как человек чувствует себя в невесомости и что делать, если ты заболел в космосе. Андрей Федяев успокоил: аптечка в космическом корабле внушительная, а в экстренной ситуации на связь всегда готов выйти врач.
После долгой и увлекательной беседы все желающие могли сфотографироваться с космонавтом и взять у него автограф. А затем Андрей Федяев прошел по палатам ребят, которые из-за самочувствия не могли прийти на встречу, но очень хотели его увидеть. Космических историй хватило на всех!
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