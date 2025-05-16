О невесомости, космической аптечке и тайфунах в Японии

Кто из нас не мечтал своими глазами увидеть космос? Андрей Федяев — один из тех, кому это удалось. Он провел в космическом полете 185 суток и поделился, как это было, с ребятами, которые проходят лечение в РДКБ.

Недавно в детскую клиническую больницу госпитализировали семилетнего Мишу. Мальчик готовится к пересадке костного мозга, а потому посетителей к нему не пускают. А еще он мечтает стать космонавтом, и каждый раз, когда ему нужно ложиться в аппарат МРТ, папа предлагает Мише представить, что он летит в космос. На встречу с Андреем Федяевым Миша прийти не смог, но космонавт записал для мальчика видеопривет, пожелал скорейшего выздоровления и сказал, что обязательно ждет его в своем отряде.

Те, кому позволило самочувствие, собрались в холле, чтобы пообщаться с Андреем Федяевым лично. Надо же, это ведь самый настоящий космонавт! Конечно, его завалили вопросами. Например, узнали о том, что Солнце с орбиты мало чем отличается от того, как выглядит с поверхности Земли, зато наша планета, когда смотришь на нее из иллюминатора космического корабля, выглядит завораживающе.

«Под нами проплывали облака и создавали неповторимые картины, которых больше нигде не увидишь, — рассказал ребятам Андрей Федяев. — Запомнился, например, остров в форме сердца. А еще впечатляет, как с орбиты выглядят ураганы и смерчи. Однажды мы видели сильный тайфун в Японии, и было страшно подумать, каково это — оказаться в его эпицентре».

Много говорили и о том, как Андрей Федяев выбрал для себя эту профессию. Стать космонавтом он, как и многие мальчишки его возраста, мечтал с детства. После школы поступил в авиационное училище, а затем в институт. Когда Андрей Федяев подал заявку на отбор в отряд космонавтов, он служил военным летчиком на Камчатке. В итоге его приняли, и в 2023 году он отправился в космос на корабле Crew Dragon.

Было интересно детям и то, как космонавты готовятся к полету и каково, например, находиться в центрифуге.