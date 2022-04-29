Больше, чем просто спорт

Недавно подростков в Центре имени Димы Рогачева посетил спортивный комментатор и главный редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко. Он рассказал ребятам о своей работе и о том, почему футбол был и остается самым популярным и любимым миллионами видом спорта.

Фото: Юлия Ласкорунская

В спортивном комментаторстве главное — сумасшедшая любовь к спорту, а в случае Владимира — к футболу. В Аргентине это еще называют loco. Эта мысль красной нитью прошла через весь рассказ Владимира Стогниенко о его работе. С фондом он с 2010 года, на этот раз пришел в клинику от лица Российской ассоциации спортивных комментаторов. У Владимира любовь к футболу началась еще в детстве. В 1990 году ему было девять лет, и он напряженно наблюдал за противостоянием Аргентины и Югославии в четвертьфинале чемпионата мира. Сборные сыграли вничью, так и не открыв счет, в итоге все решила серия пенальти. На воротах Аргентины в том матче стоял Серхио Гойкочеа, который заменил основного вратаря, накануне сломавшего ногу. Гойкочеа оказался монстром отражения пенальти и пропустил только два мяча, а вратарь сборной Югославии — три. Аргентина выиграла, тем самым разбив сердце девятилетнего Владимира Стогниенко, ведь в те годы он болел за югославов.

Ничего более прекрасного и поддерживающего, чем футбол, человечество еще не придумало. Надеюсь, он сможет стать опорой для ребят, которые сейчас проходят лечение и переживают непростой период. Владимир Стогниенко спортивный комментатор, главный редактор «Okko Спорт»

Спустя много лет Серхио Гойкочеа передал главному редактору «Okko Спорт» привет через спортивную журналистку Марию Мыльникову. В эфире он сказал: «Я бился за своих, Владимир. Извините, но я защищал Аргентину».



Эту и множество других невероятных историй услышали подростки из Центра имени Димы Рогачева от Владимира Стогниенко. Они узнали, что нигде так не болеют за своих, как в Аргентине, а еще что комментаторам важно беречь голосовые связки, но они далеко не всегда в силах сдержать эмоции. Например, в 2018 году после матча Россия — Испания в «Лужниках», который Владимир комментировал, он так радовался успеху нашей сборной, что сорвал голос и потом три дня не мог говорить. А еще в качестве яркого примера эмоционального комментирования Владимир показал ребятам отрывок трансляции противостояния между Аргентиной и Англией на чемпионате мира 1986 года. Среди юных слушателей нашлись те, кто много слышал об этом матче и знает, почему один из самых знаменитых футбольных голов в истории, забитый Диего Марадоной, называется «рукой бога».

Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 5