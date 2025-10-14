Этери, браво!

Важно, что в МООД всегда были крайне строгие правила посещения стационара и только недавно появилась возможность устраивать там камерные мероприятия. Мы, координаторы отделения, стали активно искать артистов и музыкантов, которые могли бы порадовать детей и родителей, если они не могут пока прийти на крупные, общие мероприятия в амбулансе. И как же мы обрадовались, когда Этери Бериашвили согласилась выступить. И не просто, а сделать мини-концерты на каждом из трех этажей стационара!

Все прошло просто великолепно. Этери пела под колонку с минусовками, включала любые песни по заказу детей и легко перестраивала программу. Это был душевный, домашний, уютный концерт. Звучало много добрых слов, после выступления все фотографировалась и знакомились. Этери узнала имена всех детей, с каждым нашла о чем поговорить: и с подростками, и с малышами, которые сидели у мам на руках.

Детям можно было петь и их любимые песни. Так возник дуэт Этери и Фидании, юной звездочки нашего отделения. Вместе они исполнили композицию Андрея Губина, потанцевали и зажгли на равных. После выступления девочка подарила певице самодельную открытку с цветком, чем растрогала всех до глубины души. А еще, когда Этери узнала, что в отделении есть пациентка из Таджикистана, которая плохо говорит по-русски, певица исполнила для нее песню на таджикском языке. Оказалось, что Этери поет на 20 языках! В восторге были все: и те, кто пришел в холл, и те, кто слушал выступление сквозь открытые двери палат.