Этери, браво!

Этери Бериашвили, певица и большой друг фонда «Подари жизнь», дала концерт в Московском онкодиспансере в Балашихе. Мы очень ждали это выступление и можем сказать только одно: «Браво, Этери!»
Важно, что в МООД всегда были крайне строгие правила посещения стационара и только недавно появилась возможность устраивать там камерные мероприятия. Мы, координаторы отделения, стали активно искать артистов и музыкантов, которые могли бы порадовать детей и родителей, если они не могут пока прийти на крупные, общие мероприятия в амбулансе. И как же мы обрадовались, когда Этери Бериашвили согласилась выступить. И не просто, а сделать мини-концерты на каждом из трех этажей стационара!
Этери Бериашвили, грузинская и российская певица, композитор, педагог кафедры эстрадно-джазового пения
Фото: Юлия Демина
Все прошло просто великолепно. Этери пела под колонку с минусовками, включала любые песни по заказу детей и легко перестраивала программу. Это был душевный, домашний, уютный концерт. Звучало много добрых слов, после выступления все фотографировалась и знакомились. Этери узнала имена всех детей, с каждым нашла о чем поговорить: и с подростками, и с малышами, которые сидели у мам на руках.
Детям можно было петь и их любимые песни. Так возник дуэт Этери и Фидании, юной звездочки нашего отделения. Вместе они исполнили композицию Андрея Губина, потанцевали и зажгли на равных. После выступления девочка подарила певице самодельную открытку с цветком, чем растрогала всех до глубины души. А еще, когда Этери узнала, что в отделении есть пациентка из Таджикистана, которая плохо говорит по-русски, певица исполнила для нее песню на таджикском языке. Оказалось, что Этери поет на 20 языках! В восторге были все: и те, кто пришел в холл, и те, кто слушал выступление сквозь открытые двери палат.
Дуэт Этери и Фидании
Фото: Юлия Демина
Слова любви и восхищения
Оксана, мама 8-летнего Матвея: «Спасибо нашей гостье за то, что нашла время и возможность навестить нас. Столько было огня в ее глазах, доброты, открытости, бодрости и позитива. А этот волшебный голос… Мы получили от Этери столько энергии, как это здорово».
Юлия, мама 12-летнего Александра: «Невероятная!!! Талантливейшая!!! Вокалист и педагог высочайшего уровня! Какое это счастье — встретиться с Этери и насладиться ее вокалом, вживую услышать ее голос! Камерно и очень душевно. До сих пор под впечатлением».
Мария, мама 16-летнего Андрея: «Сын, увы, не смог прийти, и я записала для него несколько видео. Большое спасибо фонду и Этери за то, что посетила наш МООД, за полученные эмоции! Я в восторге от ее голоса, до сих пор в голове звучат ее песни!»
Оксана, мама 17-летнего Влада: «Спасибо за прекрасный концерт! Мы с сыном получили огромный заряд позитива, неописуемых эмоций — просто браво!»
Дорогая, любимая Этери! Спасибо за все, что Вы делаете для фонда, детей и родителей! Мы в полном восхищении от Вас, Вашего таланта и искренности! Невероятное выступление, колоссальный заряд энергии и любви! Уже ждем Вас снова!
И приглашаем всех желающих артистов с инструментальными или песенными концертами, с мини театральными постановками или чтением рассказов — со всем, что можно показать детям и родителям, которые не могут выйти на мероприятия в амбулансе МООД.
Есть вопросы?
Юлия Демина, координатор фонда в МООД
Жанна Ткачева, координатор фонда в МООД
j.demina@podari-zhizn.ru
+7 (916) 270-23-48
z.tkacheva@podari-zhizn.ru
+7 (925) 081-82-08
