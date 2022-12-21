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Данила Бойко

Сбор завершен
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
Городп. Кесова (Тверская область)
Возраст16 лет
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В ноябре у Данилы случился рецидив лимфомы. Лечение нужно продолжать.

Ход лечения

26.05.2023

Данина семья получила «Ксалкори» на два месяца по месту жительства. Терапия продолжается и будет продолжаться еще долго.

15.04.2023

Терапия переносится удовлетворительно. Даня сейчас в стационаре кратковременного лечения.

20.03.2023

Даня продолжает принимать «Ксалкори», делается все необходимое для обеспечения препаратом за счет государства.

Весь ход лечения

Ваша помощь Даниле

21.12.22
200 ₽
21.12.22
1 000 ₽
21.12.22
200 ₽
21.12.22
500 ₽
21.12.22
5 100 ₽
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