Сбор завершен
|Диагноз
|Крупноклеточная неходжкинская лимфома
|Город
|п. Кесова (Тверская область)
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
26.05.2023
Данина семья получила «Ксалкори» на два месяца по месту жительства. Терапия продолжается и будет продолжаться еще долго.
15.04.2023
Терапия переносится удовлетворительно. Даня сейчас в стационаре кратковременного лечения.
20.03.2023
Даня продолжает принимать «Ксалкори», делается все необходимое для обеспечения препаратом за счет государства.
Ваша помощь Даниле
21.12.22
|200 ₽
21.12.22
|1 000 ₽
21.12.22
|200 ₽
21.12.22
|500 ₽
21.12.22
|5 100 ₽