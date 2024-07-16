Даше начали химиютерапию в краевой больнице, но продолжать ее сейчас нельзя: у девочки развились серьезные инфекционные осложнения, с которыми ее перевели в столичную клинику. Сейчас нужна интенсивная противогрибковая терапия, а «химию» врачи решили заменить на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость двух флаконов лекарства составляет 322 756 рублей.