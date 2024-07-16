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322 765 ₽302 065 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Михайловск (Ставропольский край)
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
16.07.2024
Даше начали химиютерапию в краевой больнице, но продолжать ее сейчас нельзя: у девочки развились серьезные инфекционные осложнения, с которыми ее перевели в столичную клинику. Сейчас нужна интенсивная противогрибковая терапия, а «химию» врачи решили заменить на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость двух флаконов лекарства составляет 322 756 рублей.
Ваша помощь Даше
16.07.24
|600 ₽
16.07.24
|9 000 ₽
16.07.24
|700 ₽
16.07.24
|2 200 ₽
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|1 000 ₽