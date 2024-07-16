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Даша Демиденко

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322 765 ₽302 065 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМихайловск (Ставропольский край)
Возраст17 лет
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У Даши острый лимфобластный лейкоз. Девочка лечится в Центре имени Димы Рогачева.

Ход лечения

16.07.2024

Даше начали химиютерапию в краевой больнице, но продолжать ее сейчас нельзя: у девочки развились серьезные инфекционные осложнения, с которыми ее перевели в столичную клинику. Сейчас нужна интенсивная противогрибковая терапия, а «химию» врачи решили заменить на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость двух флаконов лекарства составляет 322 756 рублей.

Ваша помощь Даше

16.07.24
600 ₽
16.07.24
9 000 ₽
16.07.24
700 ₽
16.07.24
2 200 ₽
16.07.24
1 000 ₽
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