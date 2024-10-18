Аня, Даша, Амина, Абдул-Рахим и Полина. Вы прекрасно знаете этих детей, потому что не раз помогали им в лечении. Сегодня они передают вам привет и поздравляют с Новым годом. Пожелания, которые попадают прямо в сердце.

Аня Шарова дома в наряднейшем платье, Даша Демиденко в больнице, но рядом с праздничной елкой, Амина Уразмамбетова тоже дома, невероятно серьезна в своих пожеланиях. Неунывающий Абдул-Рахим Ахмадов и Полина Гарафутдинова — красавица в снежной короне. Они прислали нам видеоприветы, чтобы поблагодарить, рассказать о своих успехах и пожелать отличного Нового года. И конечно, здоровья!

Амина: «Летом мне сделали пересадку костного мозга, сейчас я чувствую себя намного лучше и уже две недели дома. Хочу поблагодарить всех своих врачей за то, что вылечили меня. И фонд “Подари жизнь”. Желаю всем крепкого здоровья. Пусть дети, которые лежат в больнице, скорее выздоравливают».

Абдул-Рахим: «Я болею уже четыре года, мне очень надоели эти капельницы и уколы, но мама говорит, что они сделают меня сильнее и мудрее. Мое самое заветное желание — пойти в школу вместе с одноклассниками. Желаю всем много-много счастья и много-много здоровья».

Даша: «Желаю, чтобы все дети поскорее выздоровели и были у себя дома со своими родителями, семьей».

Настя, мама Полины: «Быть здоровыми и счастливыми, никогда не расставаться с близкими».

Юлия, мама Ани: «У Ани огромная мечта завести маленькую собаку, пока нам это нельзя, но в будущем году мы постараемся это осуществить. Живите, любите и будьте счастливы».

И конечно, всем-всем воздушный поцелуй! С Новым годом! Спасибо, что вы рядом!