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Абдул-Рахим Ахмадов

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309 000 ₽309 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Гойты (Чеченская Республика)
Возраст7 лет
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Абдул-Рахим готовится к трансплантации костного мозга в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

08.04.2024

С острым лимфобластным лейкозом мальчик борется уже четыре года. Недавно Абдул-Рахим прошел курс иммунотерапии, и теперь ему предстоит пересадка костного мозга. Для того чтобы избежать осложнений после нее, мальчику необходима терапия препаратом  «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 309 000 рублей.

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Статьи об Абдул-Рахиме

9.04.2024

Прекрасный сон Абдул-Рахима

Сесть в такси, уехать в аэропорт и улететь домой. Да, таковы сны. А наяву восьмилетний Абдул-Рахим уже пять месяцев лечится от рецидива острого лимфобластного лейкоза. Хотя до этого целый год был в ремиссии.

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