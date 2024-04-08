|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Гойты (Чеченская Республика)
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
08.04.2024
С острым лимфобластным лейкозом мальчик борется уже четыре года. Недавно Абдул-Рахим прошел курс иммунотерапии, и теперь ему предстоит пересадка костного мозга. Для того чтобы избежать осложнений после нее, мальчику необходима терапия препаратом «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства 309 000 рублей.
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Прекрасный сон Абдул-Рахима
Сесть в такси, уехать в аэропорт и улететь домой. Да, таковы сны. А наяву восьмилетний Абдул-Рахим уже пять месяцев лечится от рецидива острого лимфобластного лейкоза. Хотя до этого целый год был в ремиссии.