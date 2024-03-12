Прекрасный сон Абдул-Рахима

Сесть в такси, уехать в аэропорт и улететь домой. Да, таковы сны. А наяву восьмилетний Абдул-Рахим уже пять месяцев лечится от рецидива острого лимфобластного лейкоза. Хотя до этого целый год был в ремиссии.

Первый раз острый лимфобластный лейкоз у мальчика диагностировали четыре года назад. Восемь месяцев в больнице, зачем год поддерживающей терапии, потом год ремиссии. И, к сожалению, в декабре диагностировали рецидив. Теперь мальчику предстоит трансплантация костного мозга. Чтобы Абдул-Рахим смог после пересадки избежать серьезных осложнений, ему необходим препарат «Энтивио». Три флакона лекарства стоят 309 000 рублей. Это огромная сумма для семьи, в которой семеро детей.

Пять месяцев назад мальчик и его мама Макка даже и подумать не могли, что им снова придется ложиться в больницу на длительное лечение. Они просто ехали на плановую проверку в Центр им. Дмитрия Рогачева. «Пережить новость о том, что у сына рецидив, было трудно, — делится Макка. — Долго не могла поверить, что все это заново придется проходить. Но мы не сдаемся, верим, что все будет хорошо. Лечимся, готовимся к пересадке».

Когда мальчик снова поступил в Центр, он много плакал, закрылся в себе, ни с кем не общался. Очень хотел домой, скучал по семье. «Мама, зачем ты меня разбудила! — однажды всерьез и с огромной обидой сказал Абдул-Рахим. — Я видел такой прекрасный сон. В нем мы с тобой такси ждали, чтобы в аэропорт ехать — домой улетать».

У Абдул-Рахима шесть братьев и сестер. Особенно теплые отношения у него с Ахмедом, который старше его на два года. Мальчик очень хочет, чтобы именно он стал для него донором и, скорее всего, так и будет. Сейчас Ахмед вместе с папой приехали в Москву на обследования, поэтому у Абдул-Рахима наступило самое настоящее счастье. Близкие рядом!