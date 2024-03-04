Лейкоз у Полины начался стремительно — увеличились лимфоузлы, поднялась температура и уже через два дня девочка не могла даже стоять. Во время лечения выяснилось, что у Полины сильнейшая аллергия на «Онкаспар», и было принято решение заменить его на иммунопрепарат «Блинцито». Семь флаконов лекарства стоят 1 129 646 рублей.