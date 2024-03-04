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Полина Гарафутдинова

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1 129 646 ₽1 110 746 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЭлектросталь
Возраст2 года
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Полине не было и двух, когда она заболела. Сейчас девочка лечится в Центре имени Димы Рогачева.

Ход лечения

04.03.2024

Лейкоз у Полины начался стремительно — увеличились лимфоузлы, поднялась температура и уже через два дня девочка не могла даже стоять. Во время лечения выяснилось, что у Полины сильнейшая аллергия на «Онкаспар», и было принято решение заменить его на иммунопрепарат «Блинцито». Семь флаконов лекарства стоят 1 129 646 рублей.

Ваша помощь Полине

04.03.24
Е*****а15 000 ₽
04.03.24
300 ₽
04.03.24
Т***н3 000 ₽
04.03.24
Р******к600 ₽
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