Помочь
1 129 646 ₽1 110 746 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Электросталь
|Возраст
|2 года
Ход лечения
04.03.2024
Лейкоз у Полины начался стремительно — увеличились лимфоузлы, поднялась температура и уже через два дня девочка не могла даже стоять. Во время лечения выяснилось, что у Полины сильнейшая аллергия на «Онкаспар», и было принято решение заменить его на иммунопрепарат «Блинцито». Семь флаконов лекарства стоят 1 129 646 рублей.
Ваша помощь Полине
04.03.24
|Е*****а
|15 000 ₽
04.03.24
|300 ₽
04.03.24
|Т***н
|3 000 ₽
04.03.24
|Р******к
|600 ₽