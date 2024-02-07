Полина уже хочет в школу

А ей всего два года! Но о школе Поля постоянно говорит маме. Хотя сперва, конечно, детский сад, художественная школа и танцы. Но и это еще в будущем, сейчас девочка в больнице и ей требуется еще один курс иммунотерапии.
Лейкоз у Полины начался стремительно — увеличились лимфоузлы, поднялась температура, и через два дня девочка не могла даже стоять. Вместе с мамой Анастасией Полю положили в больницу в Балашихе, а позже перевели в Центр имени Димы Рогачева. Во время лечения выяснилось, что у Полины сильнейшая аллергия на «Онкаспар», и было принято решение заменить его на иммунопрепарат «Блинцито».
Видео: Евгения Ванеева
Нужно 1 129 646 рублей
На иммунопрепарат «Блинцито» для ПолиныПомочь
За восемь месяцев в клинике Полина стала звездой отделения. Сначала она много плакала, но потом поняла, что ничего страшного в лечении нет. Сейчас любимая игра Полины — в доктора: малышка постоянно берет анализы у кукол, лечит плюшевых котят и «ставит уколы» маме. Процедуры девочка переносит без единой слезинки, боится только переклейки — не любит пластыри. «Она вообще молодец, очень сильная. В самом начале болезни я все время плакала, а Поля мне слезы вытирала. Хотя ей самой было так плохо, что она даже подняться не могла», — вспоминает Анастасия.
«Поля смотрит, что дети ходят в школу, учителя нарядные встречаются в больнице, и тоже постоянно говорит “Я ду колу". И ей отвечаю, что в школу мы обязательно пойдем».Анастасия, мама Полины
Когда у Полины улучшились анализы, она начала выбираться в игровую комнату и быстро подружилась со всеми в отделении. А когда ей разрешили прогулки и в гости приехали два старших брата, в семье был настоящий праздник. В день рождения Полю поздравляли клоуны, а на День волонтера девочка вместе с мамой рисовала открытку. Не так давно Полину перевели в пансионат, и там она уже успела сшить мягкую игрушку и посмотреть шоу мыльных пузырей.
У Полины два старших брата, поэтому в первую очередь она подружилась со всеми мальчиками в отделении
Фото: Евгения Ванеева
За восемь месяцев Анастасия и Поля очень соскучились по дому и семье. Они надеялись, что в феврале лечение закончится, но врачи прописали девочке еще один курс терапии. «Осталось совсем чуть-чуть, и мы будем дома. Конечно, мы мечтаем о многом: пойти в детский сад, на танцы, поехать в отпуск с друзьями. Поля смотрит, что дети ходят в школу, учителя нарядные ходят по больнице, и тоже постоянно говорит “Я ду колу". И ей отвечаю, что в школу мы обязательно пойдем», — говорит мама девочки.
Очень хочется, чтобы Полина поскорее пошла в детский сад, записалась в художественную школу и отправилась в путешествие. Но сперва девочке нужно долечиться: семь флаконов необходимого ей «Блинцито» стоят 1 129 646 рублей.
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Полина уже хочет в школу
А ей всего два года! Но о школе Поля постоянно говорит маме. Хотя сперва, конечно, детский сад, художественная школа и танцы. Но и это еще в будущем, сейчас девочка в больнице и ей требуется еще один курс иммунотерапии.
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