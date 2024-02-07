Полина уже хочет в школу

А ей всего два года! Но о школе Поля постоянно говорит маме. Хотя сперва, конечно, детский сад, художественная школа и танцы. Но и это еще в будущем, сейчас девочка в больнице и ей требуется еще один курс иммунотерапии.

Лейкоз у Полины начался стремительно — увеличились лимфоузлы, поднялась температура, и через два дня девочка не могла даже стоять. Вместе с мамой Анастасией Полю положили в больницу в Балашихе, а позже перевели в Центр имени Димы Рогачева. Во время лечения выяснилось, что у Полины сильнейшая аллергия на «Онкаспар», и было принято решение заменить его на иммунопрепарат «Блинцито».

Видео: Евгения Ванеева

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За восемь месяцев в клинике Полина стала звездой отделения. Сначала она много плакала, но потом поняла, что ничего страшного в лечении нет. Сейчас любимая игра Полины — в доктора: малышка постоянно берет анализы у кукол, лечит плюшевых котят и «ставит уколы» маме. Процедуры девочка переносит без единой слезинки, боится только переклейки — не любит пластыри. «Она вообще молодец, очень сильная. В самом начале болезни я все время плакала, а Поля мне слезы вытирала. Хотя ей самой было так плохо, что она даже подняться не могла», — вспоминает Анастасия.

«Поля смотрит, что дети ходят в школу, учителя нарядные встречаются в больнице, и тоже постоянно говорит “Я ду колу". И ей отвечаю, что в школу мы обязательно пойдем». Анастасия, мама Полины

Когда у Полины улучшились анализы, она начала выбираться в игровую комнату и быстро подружилась со всеми в отделении. А когда ей разрешили прогулки и в гости приехали два старших брата, в семье был настоящий праздник. В день рождения Полю поздравляли клоуны, а на День волонтера девочка вместе с мамой рисовала открытку. Не так давно Полину перевели в пансионат, и там она уже успела сшить мягкую игрушку и посмотреть шоу мыльных пузырей.

У Полины два старших брата, поэтому в первую очередь она подружилась со всеми мальчиками в отделении Фото: Евгения Ванеева