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1 129 646 ₽1 103 146 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Астрахань
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
15.02.2024
Стандартная химиотерапия подействовала, сейчас девочка в ремиссии по лейкозу. Но врачей беспокоят генетические особенности опухолевых клеток в случае Амины: они говорят о существенно повышенном риске рецидива. Поэтому одной только химиотерапии будет недостаточно: консилиум постановил, что по окончании этапа консолидации обязательно надо усилить терапию курсом иммунопрепарата «Блинцито». Сейчас нужно собрать 1 129 646 рублей.
Ваша помощь Амине
15.02.24
|1 000 ₽
15.02.24
|500 ₽
15.02.24
|50 ₽
15.02.24
|250 ₽
15.02.24
|1 200 ₽