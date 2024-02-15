Стандартная химиотерапия подействовала, сейчас девочка в ремиссии по лейкозу. Но врачей беспокоят генетические особенности опухолевых клеток в случае Амины: они говорят о существенно повышенном риске рецидива. Поэтому одной только химиотерапии будет недостаточно: консилиум постановил, что по окончании этапа консолидации обязательно надо усилить терапию курсом иммунопрепарата «Блинцито». Сейчас нужно собрать 1 129 646 рублей.