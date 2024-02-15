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Амина Уразмамбетова

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1 129 646 ₽1 103 146 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородАстрахань
Возраст11 лет
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У Амины острый лимфобластный лейкоз. С ноября девочка лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

15.02.2024

Стандартная химиотерапия подействовала, сейчас девочка в ремиссии по лейкозу. Но врачей беспокоят генетические особенности опухолевых клеток в случае Амины: они говорят о существенно повышенном риске рецидива. Поэтому одной только химиотерапии будет недостаточно: консилиум постановил, что по окончании этапа консолидации обязательно надо усилить терапию курсом иммунопрепарата «Блинцито». Сейчас нужно собрать 1 129 646 рублей.

Ваша помощь Амине

15.02.24
1 000 ₽
15.02.24
500 ₽
15.02.24
50 ₽
15.02.24
250 ₽
15.02.24
1 200 ₽
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