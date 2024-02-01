11-летняя Амина честно, трогательно, а порой и забавно ответит на любой ваш вопрос. Например, почему у нее дома нет животных, чем ей хочется «накушаться» и почему в больнице скучно, хотя всегда есть чем заняться.

Уже четыре месяца Амина лечится от острого лимфобластного лейкоза. Ей удалось достичь ремиссии, но дополнительные исследования показали неблагоприятные генетические особенности опухолевых клеток, из-за которых существенно повышается риск рецидива. Поэтому девочке обязательно надо усилить терапию курсом дорогостоящего иммунопрепарата «Блинцито».

Вообще рассказ Амины о себе можно разбить на цитаты, что мы, собственно, и сделали. Уж очень складно и искренне она говорит: предлагаем вам самим в этом убедиться. Но для начала хотим попросить о помощи.

Про больницу

«Я сейчас в больнице Дмитрия Рогачева, потому что лейкозом заболела. Меня капают капельницами. Нормально себя чувствую, а вот когда приехала, было хуже, конечно. Я начала опухать: у меня пошла реакция на какой-то препарат, а потом все прошло. Сейчас мне отлично. Правда, скучно тут, потому что далеко от дома. Я очень по семье скучаю. Врачи говорят, что только в июле домой поеду».

Про семью

«Я живу с мамой, папой, старшим братом и младшей сестренкой. Старшему 18 лет будет, а сестре 8 месяцев. Папа поехал на работу сейчас в другой город, а они остались с бабушкой. Мы созваниваемся и с папой, и бабушкой, и с дедушкой. Все родные меня очень поддерживают».

Про животных

«Значит, был у нас кот. Но когда родилась сестренка, он стал на нее шипеть. Мама испугалась и отдала его на улицу. Точнее, дедушке с бабушкой, они в доме живут. Я когда приезжаю к ним, с этим котом всегда играю».

Про любимые занятия

«Люблю серьги носить, рисовать котиков, собирать пазлы. До больницы я в основном училась: приходила домой из школы, и у меня даже не было времени что-то делать. Только уроки. Но мне нравится учиться, а еще общаться с одноклассниками».

Про любимую еду

«Мне сейчас много чего нельзя, а хочется. Чипсы, суши хочется, шаурму какую-нибудь. Вот мы выпишемся и сразу поедем в какой-нибудь “Вкусно — и точка”. И накушаемся там».