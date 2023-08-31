6.09.2023

Вижу цель, не вижу препятствий

Вот такой, в двух словах, девиз маленькой Ани Шаровой: она упряма и жизнерадостна, несмотря на тяжелейшие осложнения после трансплантации костного мозга. И двух лет, проведенных вместе с мамой в больнице.