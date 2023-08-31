|Диагноз
|Тяжелый комбинированный иммунодефицит
|Город
|Нижний Новгород
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
26.10.2023
Есть надежда, что скоро Аня сможет поехать домой. Надо только разобраться с грибковой инфекцией. Фонд WorldVita готов взять на себя обеспечение девочки «Элизарией» на первое время после выписки.
04.10.2023
Очередное введение «Элизарии» позади. Ане лучше, очаг воспалительной активности исчез. Анализы без ухудшений.
31.08.2023
У Ани запланирован очередной курс терапии иммунопрепаратом «Элизария». Стоимость лекарства 273 085 рублей. Мы снова открываем сбор для девочки!
Ваша помощь Ане
|300 ₽
|700 ₽
|500 ₽
|1 000 ₽
|2 000 ₽
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Вижу цель, не вижу препятствий
Вот такой, в двух словах, девиз маленькой Ани Шаровой: она упряма и жизнерадостна, несмотря на тяжелейшие осложнения после трансплантации костного мозга. И двух лет, проведенных вместе с мамой в больнице.