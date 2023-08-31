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Аня Шарова

Сбор завершен
ДиагнозТяжелый комбинированный иммунодефицит
ГородНижний Новгород
Возраст5 лет
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У Ани осложнения после трансплантации костного мозга. Девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. 

Ход лечения

26.10.2023

Есть надежда, что скоро Аня сможет поехать домой. Надо только разобраться с грибковой инфекцией. Фонд WorldVita готов взять на себя обеспечение девочки «Элизарией» на первое время после выписки.

04.10.2023

Очередное введение «Элизарии» позади. Ане лучше, очаг воспалительной активности исчез. Анализы без ухудшений.

31.08.2023

У Ани запланирован очередной курс терапии иммунопрепаратом «Элизария». Стоимость лекарства 273 085 рублей. Мы снова открываем сбор для девочки!

Весь ход лечения

Ваша помощь Ане

08.09.23
300 ₽
08.09.23
700 ₽
08.09.23
500 ₽
08.09.23
1 000 ₽
08.09.23
2 000 ₽
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Статьи об Ане

6.09.2023

Вижу цель, не вижу препятствий

Вот такой, в двух словах, девиз маленькой Ани Шаровой: она упряма и жизнерадостна, несмотря на тяжелейшие осложнения после трансплантации костного мозга. И двух лет, проведенных вместе с мамой в больнице.

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