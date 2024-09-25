Больше всего на свете шестилетняя Аня мечтает о собаке. Что та будет встречать ее дома, весело вилять хвостом и приносить в зубах мяч. Юлия, мама девочки, обещает, что собака обязательно будет. Вопрос только в том когда.

Ведь для того, чтобы мечта стала реальностью, нужно закончить лечиться, а это оказалось не так-то просто: очень много осложнений возникло после пересадки костного мозга. Трансплантация была необходима, чтобы победить тяжелый комбинированный иммунодефицит. Теперь Ане предстоит пересадка почки. Но сначала нужно окрепнуть после тяжелого лечения. В этом поможет иммунопрепарат «Элизария», который стоит 273 084 рубля .

Кажется, Аня провела в больнице целую вечность — два с половиной года! В феврале врачи наконец-то отпустили ее домой, в Нижний Новгород. Сначала все шло хорошо, но в августе девочке стало хуже, начало подниматься давление. Анализы показали, что проблема в почках. Аню экстренно госпитализировали в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, где провели две операции по установке специального катетера для диализа. К аппарату для очистки крови девочку подключают ночью, а днем она играет, рисует, ходит гулять. Мультики на планшете уже надоели — какая радость, что можно подышать свежим воздухом.

«Когда я стала объяснять Анюте, что мы здесь ненадолго и скоро нас “вместе с трубочкой” отпустят домой, единственное, о чем она спросила: “Мама, у нас опять не будет собаки?” Стало так горько, оттого что я все еще не могу исполнить ее мечту», — говорит Юлия.

Пока девочка на диализе, врачи-нефрологи настаивают на том, чтобы дома не было животных — слишком велик риск инфекции. Ситуация изменится после пересадки. И донор уже есть: им снова готова стать Юлия. В этом месте хочется остановиться и сказать много самых теплых слов про замечательную маму Ани, но вернемся к тому, с чего начали: чтобы окрепнуть и быть готовой к новой тяжелой операции, Ане очень нужен курс «Элизарии». Но терапия этим препаратом оказалась более долгой, чем предполагали врачи. Поэтому сейчас клиника не может обеспечить девочку лекарством. Оно стоит 273 084 рубля, и мы очень просим вас помочь его купить.