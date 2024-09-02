«Хочется просто воздухом подышать»

На столе у 17-летней Даши стоит наполовину законченная картина по номерам, вторая в ее жизни. Это подарок подруги Полины — чтобы не так скучно было в больничной палате, выходить из которой получается редко.

Даша грустит, что провела в клинике все лето, и за август смогла погулять на улице лишь раз. В больницу в родном Ставрополье с диагнозом острый лимфобластный лейкоз она попала в конце мая, а в начале июня оказалась в Центре Димы Рогачева: из-за серьезных инфекционных осложнений не смогла продолжать лечение дома. Помимо иммунотерапии, которой заменили «химию», Даше нужен дорогостоящий препарат «Амфолип».

Почти сразу Даша оказалась в реанимации из-за анафилактического шока, а следом ей сделали срочную операцию на кишечнике. «Я потом в реанимации долго лежала и постоянно спала, вообще не было сил, температура держалась две недели, — вспоминает Даша. — Сейчас чувствую себя намного лучше. Даже друзья, когда приходят, говорят, что выгляжу здоровее».

А друзья у Даши хорошие. Из-за болезни она пропустила выпускной, но в один из дней директор школы и почти весь класс собрался у больницы и вручил ей аттестат. В Ставрополе к Даше постоянно приходили гости: дарили подарки, рассказывали о жизни, поддерживали. Сейчас почти каждую неделю ее посещает подруга Полина, которая поступила учиться в Москву.

Дома Дашу тоже очень ждут — трое братьев, папа, кошка. Каждый вечер девушка созванивается с семьей, а совсем скоро, на день рождения мамы, родные приедут к ней в гости. «Знаете, люди прощаются с домом, с семьей, когда куда-то уезжают. А я просто уехала в больницу, не зная, что мне здесь оставят, — говорит Даша. — До болезни я хотела поступать в университет на пиар, но успела сдать только русский и математику. От планов я не отказалась и учу тут профильные предметы. Мечтаю поступить в вуз и пойти на нормальную работу, где хорошо платят. И выздороветь поскорее хочу. Но это само собой».

Даша рассказывает свою историю и улыбается. Ей хочется поскорее справиться с проблемами, но победить болезнь без поддержки очень тяжело. В препарате «Амфолип» нуждаются и другие дети в отделении, но он отсутствует в Центре имени Димы Рогачева. Клиника уже занимается закупкой лекарства, но этот процесс довольно длительный. Должна пройти конкурсная процедура, на которой выберут оптимального поставщика, затем предстоит заключение контракта и только после этого будет закупка и поставка. В случае Даши и других детей лечение необходимо начинать сейчас. Поэтому Центр обратился за помощью в фонд Мы очень просим вас помочь детям: стоимость необходимого количества противогрибкового лекарства 1 490 000 рублей.