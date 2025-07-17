От пластилиновой улитки до инфузории-туфельки

За час Сережа постарался рассказать обо всем, чем увлекается (а это не так-то просто). Тут и «Лего», и покадровая анимация, и акварель, и новый взгляд на лечение детских болезней. А началось все с кошки Фани.

Благодаря ей (и многим разным людям) в Центре Рогачева открылась выставка Сережиных рисунков. Сережа всегда любил рисовать, но основательно увлекся этим, когда попал в клинику. С улыбкой говорит, что с тех пор появилось много свободного времени. Весной прошлого года у мальчика случился рецидив миелобластного лейкоза, в августе ребенок перенес повторную пересадку костного мозга. Отвлечься от болезни и сложного лечения Сереже помогает творчество. Особенно нравится рисовать акварелью. Техника не самая простая: нужно слегка намочить лист, набрать побольше воды и выводить плавные линии кистью. Но получается хорошо. А еще недавно мальчику подарили масляные краски, совсем как у папы. Тягой к творчеству Сережа пошел в него.

Сережа и его мама Светлана Фото: архив проекта «УчимЗнаем»

Умка и Платоновский парк Сережа обожает животных. Дома в Туле остался целый зоопарк: лайки Умка и Вьюга, попугай Кеша, рыбки и улитка в аквариуме. Но разве это много? Сережа мечтает завести еще пару гекконов, хамелеона, паука-скакуна и мадагаскарских тараканов. А потом можно еще что-то придумать. Сейчас питомцы далеко, но Сережа часто их рисует. А заодно и домашних любимцев тех, кто находится рядом с ним в больнице. Так, например, он нарисовал кошку Чику и черепаху Черри своего лечащего врача Марии Алексеевны. Ей было приятно. Еще один дорогой Сережиному сердцу жанр — это пейзажи. Закаты, звездное небо, сакура в цвету. Но особенно ему по душе лес. Любимое место Сережи — Платоновский парк возле его дома. Он большой, деревья там уходят прямо в небо. Вообще с вылазками на природу связано много классных воспоминаний: вот они с родителями и младшим братом жарят шашлыки, и мама смешно отмахивается от комаров, вот идут с папой на рыбалку или вместе выгуливают собак. Кстати, любимый цвет Сережи — голубой. Как летнее небо над любимым парком.

Вьюга, Умка и Сережа Фото: из личного архива 1 из 7

Если бы Сережу попросили нарисовать то, о чем он мечтает, он бы изобразил, как вся его семья собралась в деревне и рядом — любимые лайки. От Фани к выставке Идея организовать выставку Сережиных рисунков возникла благодаря Оксане Атлы, преподавателю проекта «УчимЗнаем». Однажды она пришла проводить занятие и увидела, как мальчик рисует. «Оксана Борисовна попросила нарисовать ее кошку Фаню, — рассказывает Сережа. — У Фани очень необычный окрас и хвост похож на горящий факел. Я нарисовал ее, и Оксане Борисовне очень понравилось, как получилось». Педагог показала работы Сережи руководителю проекта «УчимЗнаем» Сергею Шарикову, и он предложил сделать выставку. На этапе подготовки к ним подключились студенты техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина. Так на свет появился печатный сборник авторских работ «Вдохновение».

Инфузория-туфелька Автор: Сережа Милов 1 из 15

На открытие выставки пришло много людей: врачи из разных отделений, преподаватели проекта «УчимЗнаем», координаторы фонда «Подари жизнь», ребята из соседних палат. И не только. Все желающие приняли участие в голосовании за работу, которая стала подарком для директора Центра Димы Рогачева Николая Грачева. Выиграла бабочка на ромашке. Павлиний глаз, летом в Туле они встречаются на каждом шагу. В общем, было здорово и очень по-взрослому. Если Сережа и волновался, то совсем чуть-чуть, куда больше была радость. Мальчик с трепетом раздавал автографы, смотрел, как гости разглядывают его работы. И чувствовал, что все его старания были не напрасны.

Пластилиновая улитка У Сережи много талантов. До болезни он занимался восточными единоборствами. Хорошо поет и мечтает научиться играть на гитаре. А в больнице обнаружилось еще одно увлечение: Сережа стал заниматься стоп-моушен-анимацией. «Я люблю конструкторы “Лего” и, когда искал, чего бы посмотреть в интернете, встретил мультфильмы с покадровой лего-анимацией, — делится Сережа. — Мне стало интересно, как их делают. Нашел несколько видеоуроков, разобрался, как снимать и монтировать. И решил для начала слепить персонажей из пластилина».

Фаня тоже стала героем мультфильма Фото: из личного архива 1 из 3