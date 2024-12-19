Видео от 12-летнего Саши, который с середины августа лечится в Московском онкодиспансере. Зарядка, кубик Рубика, процедуры и мастер-классы, любимый гусь, учеба, долгожданный обед и даже головоломка. Смотрим.
Саша лечится в МООД, где царит особая атмосфера
Видео: Евгения Ванеева
Всего один день одного подростка — Саши. «День как день, и не больше» — от капельницы до прогулки. Таких ребят, как Саша, сейчас много. И каждому важно чувствовать поддержку, тепло и веру в то, что все обязательно будет хорошо.
Саша и его один день в больнице
