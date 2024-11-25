Принцесса из РДКБ 

Одна история о настоящем чуде в нескольких частях. Обязательно дочитайте — в конце все самое важное!

Часть первая. Про Веронику родом из Амурской области, приехавшую в Российскую детскую клиническую больницу лечиться от острого лимфобластного лейкоза. 18 июня ей исполнилось 16 лет. Поздравляем! Впереди у Вероники пересадка костного мозга. Чтобы не пропустить праздник и отметить его по-настоящему, девочка договорилась с врачами, чтобы они немного задержали ее в отделении и не переводили пока в стерильный бокс ТКМ.

Вероника, принцесса и именинница Фото: Игорь Дылдин

Часть вторая. Волшебная! Мама купила Веронике красивое платье, волонтеры и координаторы фонда в больнице пригласили визажиста, девочке сделали макияж и надели шикарный парик. А потом пришел фотограф, и началась настоящая модная съемка, как на обложку журнала. Вероника была очень довольна, хотя и устала, у мамы подскочило давление, но праздник однозначно удался! Часть третья. Трогательная Когда наконец все закончилось и в отделении снова наступила тишина, пришел расстроенный шестилетний Никита.

Вероника и Никита Фото: из личного архива