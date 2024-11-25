Одна история о настоящем чуде в нескольких частях. Обязательно дочитайте — в конце все самое важное!
Часть первая. Про Веронику родом из Амурской области, приехавшую в Российскую детскую клиническую больницу лечиться от острого лимфобластного лейкоза. 18 июня ей исполнилось 16 лет. Поздравляем!
Впереди у Вероники пересадка костного мозга. Чтобы не пропустить праздник и отметить его по-настоящему, девочка договорилась с врачами, чтобы они немного задержали ее в отделении и не переводили пока в стерильный бокс ТКМ.
Вероника, принцесса и именинница
Фото: Игорь Дылдин
Часть вторая. Волшебная!
Мама купила Веронике красивое платье, волонтеры и координаторы фонда в больнице пригласили визажиста, девочке сделали макияж и надели шикарный парик. А потом пришел фотограф, и началась настоящая модная съемка, как на обложку журнала.
Вероника была очень довольна, хотя и устала, у мамы подскочило давление, но праздник однозначно удался!
Часть третья. Трогательная
Когда наконец все закончилось и в отделении снова наступила тишина, пришел расстроенный шестилетний Никита.
Вероника и Никита
Фото: из личного архива
«Что случилось?» — спросили у мальчика. Оказалось, он переживает из-за того, что в отделении была самая настоящая принцесса, а он не успел с ней сфотографироваться...
Конечно, возвращение принцессы в палату было отложено еще на некоторое время. Потому что мечты сбываются!
Желаем Веронике скорейшего восстановления и побольше праздников. Никите — встречать на своем пути только принцесс. И всем-всем — обязательно верить в чудо!
Новости
Принцесса из РДКБ
Одна история о настоящем чуде в нескольких частях. И о том, как сбываются мечты. И о том, что в больнице есть место празднику. И о том, что... В общем, обязательно дочитайте — в конце все самое важное!
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