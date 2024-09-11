«Господи, спасибо, что я живу»

Совместно с книжным сервисом Литрес фонд «Подари жизнь» выпустил сборник «Оттолкнуться от паузы». Одна из новелл — «Чайка расправила крылья» — текст, собранный из постов блога невероятной Дарины Аксеновой.
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«Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде»
Не каждая борьба заканчивается победой, но это не делает путь героя менее значимым. Блог, который вела подопечная фонда Дарина Аксенова, — именно об этом. Весной 2016 года у Дарины обнаружили саркому Юинга грудного отдела позвоночника. На тот момент девушке было 19 лет. Увы, болезнь оказалась сильнее. После ухода Дарины ее родители Нина и Артур открыли в честь дочери благотворительный фонд помощи детям «ДариНа Жизнь».
Специально для журнала «Нет, это нормально» мы поговорили с Ниной Аксеновой о жизненном пути Дарины и о том, как сейчас живется семье без нее. Без того, что ушло вместе с ней, но и с тем, что осталось. В полной версии материала вы найдете отрывки из книги «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде», один рассказ из которой — «Чайка расправила крылья» — о Дарине. За основу писательница Даша Благова взяла посты из блога Дарины, который она вела в разные жизненные периоды, в котором описывала свои будни и делилась чувствами — делала она это легко, хлестко, а местами и иронично. Так же, как и жила.
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