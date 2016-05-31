Позавчера поздно вечером умерла Дарина Аксенова.

Можно было бы подробнее написать про то, как врачи вместе с Дариной пытались победить болезнь, как пробовали самые разные варианты лечения. Но, вспоминая о Дарине, хочется прежде всего сказать не о медицинских деталях, а о ней самой как о невероятно ярком и одаренном человеке, у которого даже тяжелейшая болезнь — а Дарина прекрасно знала, что после рецидива шансов у нее не слишком много, — не отняла ни присутствия духа, ни таланта, ни желания творить. В августе прошлого года на выставке «Пантеон 21» можно было видеть фотографии, сделанные Дариной до болезни, а совсем недавно, в феврале-марте, на выставке работ наших подопечных «С видом на жизнь» была показана еще одна работа Дарины — сделанные «из подручных материалов» море, скалы, домик, лестница... То, что она вспоминала, когда лечилась в больнице.

Дарина однажды сказала: «Я очень изменилась благодаря тому, что в мою жизнь пришел не только рак, но и рецидив. Сначала я думала, что это удар ниже пояса, а потом поняла, что это счастье. Ведь я жила так, как будто хотела взять Бога "на слабо", а сейчас я просто говорю Ему спасибо».

Светлая память нашему дорогому, прекрасному другу.