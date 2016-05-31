07.04.2018
Позавчера поздно вечером умерла Дарина Аксенова.
Можно было бы подробнее написать про то, как врачи вместе с Дариной пытались победить болезнь, как пробовали самые разные варианты лечения. Но, вспоминая о Дарине, хочется прежде всего сказать не о медицинских деталях, а о ней самой как о невероятно ярком и одаренном человеке, у которого даже тяжелейшая болезнь — а Дарина прекрасно знала, что после рецидива шансов у нее не слишком много, — не отняла ни присутствия духа, ни таланта, ни желания творить. В августе прошлого года на выставке «Пантеон 21» можно было видеть фотографии, сделанные Дариной до болезни, а совсем недавно, в феврале-марте, на выставке работ наших подопечных «С видом на жизнь» была показана еще одна работа Дарины — сделанные «из подручных материалов» море, скалы, домик, лестница... То, что она вспоминала, когда лечилась в больнице.
Дарина однажды сказала: «Я очень изменилась благодаря тому, что в мою жизнь пришел не только рак, но и рецидив. Сначала я думала, что это удар ниже пояса, а потом поняла, что это счастье. Ведь я жила так, как будто хотела взять Бога "на слабо", а сейчас я просто говорю Ему спасибо».
Светлая память нашему дорогому, прекрасному другу.
02.10.2017
Дарина получает химиотерапию с новейшим противоопухолевым препаратом «Китруда» (пембролизамаб). К счастью, удалось установить ухудшение, достигнута стабилизация. Дарина чувствует себя неплохо.
21.06.2017
Обследование показало, что у Дарины рецидив. Она вернулась в клинику и уже прошла первый курс противорецидивной химиотерапии. Скоро будет принято решение о тактике дальнейшего лечения.
28.02.2017
Дарина полностью завершила больничный этап лечения и выписалась. Поздравляем! Через три месяца — на первую проверку.
30.01.2017
По результатам обследования у Дарины все хорошо. Очаги в обоих легких исчезли, кроме одного мелкого очага, который не растет. Сейчас девушку выписывают домой на неделю, после чего Дарина приедет на очередной блок химиотерапии.
10.01.2017
Дарина на новогодние праздники уехала домой. Лучевая терапия закончена, следующая госпитализация запланирована на 16 января.
08.12.2016
У Дарины продолжается конформная лучевая терапия на местоположение удаленной опухоли. Сеансы переносит удовлетворительно, температура не повышается, эзофагит (воспаление пищевода) с улучшением.
01.11.2016
Дарину на 10 дней отпустили домой — у девушки хорошие анализы. По приезде обратно в клинику Дарина начнет лучевую терапию и продолжит химиотерапию.
10.10.2016
Дарина получила два курса химиотерапии, которые ей не удалось завершить до операции (тогда она плохо их переносила, и пришлось их отложить). Сейчас Дарина восстанавливается. По результатам КТ видно, что очаги в легком уменьшаются. На днях будет принято решение о необходимости лучевой терапии.
12.09.2016
Продолжается химиотерапия. Сегодня десятые сутки после очередного блока, показатели крови упали, поэтому нужны переливания и антибактериальная терапия.
11.08.2016
В июле Дарине наконец провели операцию по удалению опухоли. Девушка перенесла ее хорошо. Сейчас начата послеоперационная химиотерапия по протоколу.
Из проблем — Дарина теряет в весе, и нужны специальные меры для того, чтобы восполнить дефицит питательных веществ.
25.07.2016
Мы закрываем сбор средств для Дарины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
01.07.2016
Дарине лучше. Она вернулась в отделение из реанимации.
21.06.2016
Дарина попала в реанимацию из-за инфекционных осложнений, которые вызвали дыхательную недостаточность. Удалось скорректировать часть проблем, но пока еще врачи считают, что девушка должна находиться в отделении интенсивной терапии.
08.06.2016
Дарина тяжело переносит химиотерапию, но, к счастью, ухудшений нет, ситуация стабильная. Продолжается лечение по протоколу.
31.05.2016
У Дарины саркома Юинга грудного отдела позвоночника, с марта этого года она лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва: именно здесь в ее сложнейшем случае можно получить наиболее эффективное лечение. Девушка уже прошла несколько блоков химиотерапии, но ей еще предстоит долгое лечение. Поскольку Дарине 20 лет, все лечение в ФНКЦ для неё полностью платное. На данный момент необходимо 4 000 000 рублей. В рамках проекта «Лечение молодых взрослых в ФНКЦ» мы открываем сбор средств для Дарины.
Статьи о Дарине
«Мои фотографии — это я»
Открытие выставки фотографий подопечной фонда Дарины Аксеновой больше напоминало встречу старых друзей. Хотя нет, это не совсем точно: на выставке собрались и новые, и старые друзья. Только одни гуляли по залам, а другие смотрели на них со стен.
Внутренний храм Дарины
Дарина Аксенова не расстается с фотоаппаратом последние шесть лет. И когда заболела, взяла его в больницу.
Свободно дышать
Дарине Аксеновой 20 лет, и у нее саркома Юинга. Сейчас девушка проходит лечение в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. К сожалению, из-за возраста Дарина не может лечиться бесплатно. Необходимо собрать 4 000 000 рублей, чтобы оплатить операцию и подготовку к ней.