Fly me to the moon…

Каждый четверг один из холлов в Центре Димы Рогачева превращается в концертную площадку, где звучат джазовые хиты всех времен — песни Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза… И это волшебно!

Теперь дети и их родители, врачи и медицинский персонал могут на пару часов забыть о своих заботах и полностью отдаться музыке. И все благодаря Захару Мироненко, солисту джазового коллектива Ibsen Band.

Захар Мироненко, солист джазового коллектива Ibsen Band пришел к детям в гости Видео: Евгения Ванеева

«Раньше я никогда не участвовал в благотворительных концертах и, скорее всего, даже не подумал бы об этом, если бы не моя жена, — признается Захар. — Она заполнила анкету на сайте “Подари жизнь” и предложила мне сделать то же самое. Я сразу согласился, указал, что исполняю джаз, и уже на следующий день мне позвонили с приглашением выступить в Центре имени Димы Рогачева. Мы договорились о дате — выступление назначили на четверг». В назначенный час больше десятка зрителей располагаются в холле Центра. Музыка и голос вокалиста льются по коридорам, доходя до тех, кто по каким-то причинам не смог прийти на концерт. Впечатляет выступление и врачей с медицинским персоналом — получается праздник для всего отделения!

Ну какой же джазовый концерт без танцев! Фото: Катерина Колосова 1 из 7

«Словами не передать, насколько это было потрясающе, — поделилась впечатлениями о первом таком концерте врач-гематолог Ванесса Банколе. — Побывала на концерте впервые за последние пять лет, прямо не выходя с работы!» Для юных пациентов и их близких выступления артистов не просто развлечение, а возможность ненадолго вернуться к прошлой жизни, где не было болезни, но было так много простых удовольствий и хорошего настроения.

Для меня большая радость — и даже долг — приезжать и петь для детей и их родителей. Поэтому я стараюсь каждый четверг посвящать благотворительности. Захар Мироненко, солист джазового коллектива

«Для меня большая радость — и даже долг — приезжать и петь для детей и их родителей, — рассказывает Захар. — Поэтому я стараюсь каждый четверг посвящать благотворительности. Это важно: я вижу, что нужен здесь, ведь для детей и их близких любое развлекательное мероприятие становится настоящим событием. За полтора месяца я дал уже три концерта и планирую продолжать выступать еженедельно — отделений много, и хочется порадовать как можно больше людей». Если, вдохновившись примером Захара Мироненко, вы тоже захотите стать волонтером фонда «Подари жизнь», то больше о волонтерских проектах можно узнать здесь.