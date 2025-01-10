Лев Зулькарнаев — актер, поэт и просто хороший человек

Звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев пришел в гости к детям, которые лечатся в Центре Димы Рогачева. Этой встречи ждали не только ребята из отделения онкологии и гематологии старшего возраста, но и сам актер.
Популяризатор благотворительности Лев очень хотел приехать в клинику, и как только в плотном рабочем графике освободилось несколько часов (да, всего несколько часов), молодой человек позвонил в фонд и уже на следующий день был в больнице.
Видео: Евгения Ванеева
Лев Зулькарнаев не нуждается в представлении. Волна популярности сериала «Слово пацана» прошла, но актеров, которые в нем снимались, пациенты Центра имени Димы Рогачева всегда ждут с нетерпением — в гости к ним уже приходили Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Леон Кемстач, Слава Копейкин, Анна Пересильд.
Встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Сначала в качестве интервьюера выступила координатор фонда, но вскоре к беседе активно подключились дети и их родители. Ребята спрашивали Льва о том, как он пришел в профессию, что ему особенно нравится в работе актера, как он проводит свободное время.
Фото: Юлия Ласкорунская
«Страшное волнение испытываю перед кадром, потому что выходишь, рискуешь, всегда может не получиться, и ведь не хочется быть “пластмассовым”, хочется быть молодцом. Это всегда большой стресс для любого актера до конца его карьеры, — рассказал Лев о рабочих буднях. — Смешно, когда зимой снимаешь лето: в плавках бегаешь по пляжу там, где только что вычистили снег, а на улице минус 20. Но еще лучше, когда летом снимаешь зиму и ходишь по жаре в дубленке».
Поговорили и о более личных вещах. Например, Лев рассказал, что постоянно поет в ду́ше, а еще прочитал ребятам стихотворение собственного сочинения и признался, что мечтает выпустить поэтический сборник.
Волнуюсь перед кадром, потому что выходишь, рискуешь, всегда может не получиться, и ведь не хочется быть “пластмассовым”, хочется быть молодцом.Лев Зулькарнаев,сериал «Слово пацана»
Несколько часов разговоров закончились автограф-сессией, ребята фотографировались со звездным гостем и записывали кружки в «Телеграме». А те, кто постеснялся озвучить свой вопрос во всеуслышание, смог немного поговорить со Львом тет-а-тет. После, как это обычно бывает, актер зашел в палаты к детям, которые не смогли прийти на встречу из-за плохого самочувствия или процедур, но очень хотели с ним пообщаться.
Сердечно благодарим Льва Зулькарнаева за открытость и искренность, за то, что он нашел время пообщаться с ребятами. Для юных пациентов такие встречи значат многое: становятся вдохновением, поднимают боевой дух и запоминаются на всю жизнь.
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Звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев пришел в гости к детям, которые лечатся в Центре Димы Рогачева. Этой встречи ждали не только ребята из отделения онкологии и гематологии старшего возраста, но и сам актер.
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