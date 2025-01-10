Лев Зулькарнаев — актер, поэт и просто хороший человек

Звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев пришел в гости к детям, которые лечатся в Центре Димы Рогачева. Этой встречи ждали не только ребята из отделения онкологии и гематологии старшего возраста, но и сам актер.

Популяризатор благотворительности Лев очень хотел приехать в клинику, и как только в плотном рабочем графике освободилось несколько часов (да, всего несколько часов), молодой человек позвонил в фонд и уже на следующий день был в больнице.

Видео: Евгения Ванеева

Лев Зулькарнаев не нуждается в представлении. Волна популярности сериала «Слово пацана» прошла, но актеров, которые в нем снимались, пациенты Центра имени Димы Рогачева всегда ждут с нетерпением — в гости к ним уже приходили Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Леон Кемстач, Слава Копейкин, Анна Пересильд. Встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Сначала в качестве интервьюера выступила координатор фонда, но вскоре к беседе активно подключились дети и их родители. Ребята спрашивали Льва о том, как он пришел в профессию, что ему особенно нравится в работе актера, как он проводит свободное время.

Лев прочитал стихи собственного сочинения Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 9

«Страшное волнение испытываю перед кадром, потому что выходишь, рискуешь, всегда может не получиться, и ведь не хочется быть “пластмассовым”, хочется быть молодцом. Это всегда большой стресс для любого актера до конца его карьеры, — рассказал Лев о рабочих буднях. — Смешно, когда зимой снимаешь лето: в плавках бегаешь по пляжу там, где только что вычистили снег, а на улице минус 20. Но еще лучше, когда летом снимаешь зиму и ходишь по жаре в дубленке». Поговорили и о более личных вещах. Например, Лев рассказал, что постоянно поет в ду́ше, а еще прочитал ребятам стихотворение собственного сочинения и признался, что мечтает выпустить поэтический сборник.

Волнуюсь перед кадром, потому что выходишь, рискуешь, всегда может не получиться, и ведь не хочется быть “пластмассовым”, хочется быть молодцом. Лев Зулькарнаев, сериал «Слово пацана»