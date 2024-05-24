Валдис Пельш и «Я люблю мою страну»

В гости к детям в Центре имени Димы Рогачева в очередной раз пришел амбассадор фонда, актер и ведущий Валдис Пельш. И на этот раз — с викториной!
«Раньше я всегда приезжал с программой “Угадай мелодию”, но мне сказали: “Надоел! Придумай что-нибудь другое”, — бодро начал Валдис Пельш. — Теперь я пришел к ребятам как ведущий программы “Я люблю мою страну”. Это веселая викторина с вопросами об истории России, кулинарии, географии, искусстве — о чем угодно. Вопросы довольно простые, самое главное — не подсматривать ответы. На прошлой игре мальчишка “погуглил” — пришлось лишить его компота!»
Энергично и весело — в этом весь Валдис Пельш!
Автор: Екатерина Решетина
Собравшиеся поделились на две команды, и зажигательная игра началась. Участникам викторины нужно было называть крылатые выражения по созданным нейросетью картинкам, вспоминать фрагменты комедий Леонида Гайдая и картины Виктора Васнецова, угадывать глубину Байкала.
Вопросов было множество, игра шла азартно: команды боролись за каждый балл, а временами даже спорили с ведущим. Валдис вовлек в игру всех, и сложно было сказать, кто чаще давал верные ответы — дети или родители. Вопросы ведущий перемежал шутками и занимательными историями про телесъемки и экспедиции в дальние уголки России. Жизнь у Валдиса насыщенная, поэтому шуток и историй, кажется, хватит еще на тысячу таких викторин.
Автор: Екатерина Решетина
«Мне все очень понравилось, было интересно и совсем не скучно. Никогда не думала, что встречусь с Валдисом Пельшем вживую! — поделилась впечатлениями 16-летняя Ангелина. — Это большое событие, потому что известных людей редко на улице встретишь, а уж тем более — в больнице».
За один визит Валдис провел викторину для самых маленьких и для ребят постарше. Оба раза команды сыграли вничью, но получили главный приз — приглашение на съемки программы «Я люблю мою страну». А вдобавок к нему море положительных эмоций и фотосессию с известным телеведущим!
А сегодня у Валдиса, нашего дорогого друга и амбассадора фонда, день рождения: поздравляем от всей души! Спасибо, что Вы всегда рядом, помогаете фонду и поддерживать ребят! Каждый Ваш визит — это глоток свежего воздуха, возможность на время отвлечься, забыть о невзгодах, искренне порадоваться и посмеяться. Спасибо-спасибо-спасибо!
Новости
Валдис Пельш и «Я люблю мою страну»
В гости к детям в Центре имени Димы Рогачева в очередной раз пришел амбассадор фонда, актер и ведущий Валдис Пельш. И на этот раз — с викториной!
Просто побыть ребенком
Этого, конечно, хочет каждый подопечный фонда, который проходит лечение в больнице. Поэтому когда врачи разрешают сбежать из палаты, а особенно, в развлекательный парк сети TeikaBoom, радости нет предела.
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В школах проходят последние звонки, впереди у 9 и 11 классов важные экзамены. Казалось бы, весь год голова у выпускников должна быть занята только этим. Но нет, дети успевают все. В том числе, думать о тех, кому нужна помощь.