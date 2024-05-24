Валдис Пельш и «Я люблю мою страну»

В гости к детям в Центре имени Димы Рогачева в очередной раз пришел амбассадор фонда, актер и ведущий Валдис Пельш. И на этот раз — с викториной!

«Раньше я всегда приезжал с программой “Угадай мелодию”, но мне сказали: “Надоел! Придумай что-нибудь другое”, — бодро начал Валдис Пельш. — Теперь я пришел к ребятам как ведущий программы “Я люблю мою страну”. Это веселая викторина с вопросами об истории России, кулинарии, географии, искусстве — о чем угодно. Вопросы довольно простые, самое главное — не подсматривать ответы. На прошлой игре мальчишка “погуглил” — пришлось лишить его компота!»

Энергично и весело — в этом весь Валдис Пельш! Автор: Екатерина Решетина

Собравшиеся поделились на две команды, и зажигательная игра началась. Участникам викторины нужно было называть крылатые выражения по созданным нейросетью картинкам, вспоминать фрагменты комедий Леонида Гайдая и картины Виктора Васнецова, угадывать глубину Байкала. Вопросов было множество, игра шла азартно: команды боролись за каждый балл, а временами даже спорили с ведущим. Валдис вовлек в игру всех, и сложно было сказать, кто чаще давал верные ответы — дети или родители. Вопросы ведущий перемежал шутками и занимательными историями про телесъемки и экспедиции в дальние уголки России. Жизнь у Валдиса насыщенная, поэтому шуток и историй, кажется, хватит еще на тысячу таких викторин.

Веселились и самые маленькие, и ребята постарше Автор: Екатерина Решетина 1 из 4