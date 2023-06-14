Праздник к нам приходит!

Детей в Центре Димы Рогачева навестили с яркими музыкальными программами Дмитрий Хрусталев с группой «Фрукты», певица Нюша, актриса Юлия Пересильд с дочерью Анной и группа «О! Марго».
Поскольку многие дети, которым помогает фонд, не успевают закончить лечение к Новому году, не могут уехать на каникулы и остаются в больницах, праздник традиционно приходит к ним сам. Уже со второй половины декабря в каждую подопечную клинику фонда «Подари жизнь» приглашаются артисты, певцы, музыкальные группы — все те, кто точно может подарить детям настоящее ощущение праздника! Рассказываем, как прошла первая звездная новогодняя неделя.
К ребятам приходил большой друг фонда Митя Хрусталев вместе с замечательной музыкальной группой «Фрукты». «У нас сегодня репетиция Нового года, ребята. Поэтому будем с вами вспоминать, какие блюда готовим на новогодний стол, рассказывать стихи, которые вы выучили для Деда Мороза, и вспоминать новогодние песни», — весело задал тематику вечера Митя.
Фото: Александр Княгницкий
Дети с удовольствием общались с Митей, рассказывали стихи и обсуждали, что же все-таки должно быть на праздничном столе. Мите даже удалось позвать Деда Мороза и Снегурочку, которые пока пришли без подарков, зато с отличным настроением. Но это же репетиция праздника, вы помните?
Самое веселье началось, когда свое выступление начала группа «Фрукты». Под известные хиты зажигали и родители, и дети, и Митя, и Дед Мороз, и Снегурочка. И конечно, все желающие смогли сфотографироваться с Митей и получить автографы. Вечер получился по-настоящему веселым, душевным и очень ярким!
Фото: Арина Киселева
Снегурочки, бывавшие в космосе, встречаются нечасто. А вот к детям пришла именно такая! Актриса Юлия Пересильд в образе сказочной внучки Деда Мороза рассказала про подготовку и полет на МКС для съемок в фильме, про мытье головы в невесомости и забавные традиции космонавтов.
С одинаковым интересом Юлию слушали и дети, и родители. Пришедший следом Дедушка Мороз проверил свой вестибулярный аппарат, неожиданно спел «Эх, раз, да еще раз…» Владимира Высоцкого и развлек собравшихся веселыми новогодними играми.
Не обошлось и без сюрприза: вместе с Юлией Пересильд пришла ее дочь Анна, недавно сыгравшая Айгуль в нашумевшем сериале «Слово пацана». Аня спела несколько своих песен и сказала собравшимся добрые слова, а потом к ней выстроилась целая очередь — за фото и автографом.
Следом выступил молодой дуэт «О! Марго», а ансамбль Extravaganza дал волшебное световое шоу. И вот, наконец, настала пора подарков. Каждый получил от Деда Мороза и Снегурочки то, что загадал на Новый год, поэтому уходили все с улыбкой на лице и радостью на сердце.
Фото: Ксения Морозова
Еще один замечательный сюрприз детям устроила певица Нюша. Несмотря на предновогодний загруженный график, ей удалось прийти к детям, чтобы провести с ними время. Ребята засыпали Нюшу вопросами (например, почему ее так зовут) и много шутили. Певица исполнила свои самые известные песни (под которые зажигательно танцевали мамы детей). К приходу певицы дети успели подготовиться и сделали ей в подарок различные поделки, от которых она была в восторге. А один наш подопечный так сильно впечатлился ее живым исполнением, что попросил расписаться у него на гитаре! И конечно, не обошлось без фото на память и автографов. Получилось очень душевно.
Большое спасибо всем, кто сделал эту неделю в больнице веселой, праздничной и сказочной! Дмитрий Хрусталев, группа «Фрукты», Нюша, Юлия Пересильд, Анна, группа «О! Марго», Extravaganza, Дед Мороз и Снегурочка, а также все-все их помощники: благодарим вас от всего сердца! Отдельное спасибо всем, кто помогал собирать подарки для детей.
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Праздник к нам приходит!
Детей в Центре Димы Рогачева навестили с яркими музыкальными программами Дмитрий Хрусталев с группой «Фрукты», певица Нюша, актриса Юлия Пересильд с дочерью Анной и группа «О! Марго».
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