Большой Московский цирк в Рогачева

Все знают, что Большой Московский цирк находится на проспекте Вернадского, но 15 апреля он переехал. Ненадолго, но всерьез: артистов встречали в игровой Центра Димы Рогачева. Смехом, улыбками и аплодисментами!

Зрителей собралось так много, что в просторном помещении почти не осталось места. На артистов пришли посмотреть дети, родители и даже сотрудники клиники. Все сидячие места очень скоро заняли, но нашлось немало желающих смотреть выступление и стоя.

Ведь посмотреть действительно было на что! Циркачи в ярких костюмах выполняли невероятно сложные трюки: жонглировали, балансируя на металлических цилиндрах, танцевали на руках, показывали чудеса акробатики и исполняли сложные командные номера. Каждый выход зрители встречали шумными аплодисментами и веселым смехом, а после выступлений все желающие смогли сфотографироваться с артистами.

«Очень профессиональное выступление, интересное и местами даже волнительное. Впервые в жизни мы с дочерью познакомились с артистами такого уровня! — поделилась впечатлением Анастасия Благодатских. — Олеся болеет уже очень давно, и из-за этого мы не можем ходить на такие мероприятия. Ребенок растет, но мало что успевает увидеть. Огромное спасибо, что организовали это все!»

Мы от всей души благодарим артистов Большого Московского цирка за визит в клинику. Огромное спасибо, что выкроили время в своем плотном графике, и подарили нашим подопечным настоящий праздник! Мы уверены. что положительные эмоции, которых так не хватает в больнице, сделают ребят на шаг ближе к выздоровлению. И все это — благодаря вам!