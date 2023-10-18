Все в этой истории построено на контрасте. До шести лет у Олеси не было диагноза и она как будто была здоровой, но все время болела и могла есть только гречку.
«В шесть лет ей поставили диагноз первичный иммунодефицит и наша жизнь заиграла новыми красками, — говорит Анастасия, мама Олеси. — Все детство мы боролись с аллергией, дочь могла есть только гречку с гречневым молоком. Все время болела, по несколько пневмоний в год с осложнениями. Вообще было непонятно, что делать. А когда поставили диагноз, нам сразу стало легче. Я интуитивно понимала, что происходит что-то очень серьезное, но не знала, как быть. А когда есть диагноз, можно хоть как-то наладить жизнь и все-таки начать лечение».
Сейчас Олесе предстоит пересадка костного мозга. Донор найден в зарубежном регистре, он отдаст свои клетки бесплатно, но за его поиск а активацию нужно заплатить 2 100 000 рублей.
Олеся уверена, что больше никогда не приедет в больницу
Видео: Евгения Ванеева
Нужно 2 100 000 рублей
На поиск и активацию донора для ОлесиПомочь
— Ты болеешь?
— Нет.
— А какой у тебя диагноз?
— Иммунодефицит.
— Хорошо себя чувствуешь?
— Да.
— А что любишь делать?
— Покупать косметику и играть с игрушками. У меня оочень много игрушек.
Нормальный такой разговор с девятилетней девочкой. Ее совсем не смущает то, что мы беседует в больнице, и что впереди пересадка костного мозга. Олеся знает, что это просто переливание крови. А вообще она занята своей жизнью, поделками, учебой и косметикой, очень любит накладывать макияж и делает это почти профессионально (что с удовольствием и демонстрирует). Подумывает о том, чтобы стать визажистом. Или нет, лучше блогером. И вообще говорит о чем угодно, только не о болезни. Ну и в чем она не права?
Чтобы Олеся смогла поправиться, нужна ТКМ. Мы просим вас помочь собрать необходимую сумму на процедуру поиска и активации донора: 2 100 000 рублей.
Новости
Поставили диагноз и жизнь изменилась. К лучшему
Все в этой истории построено на контрасте. До шести лет у Олеси не было диагноза и она как будто была здоровой, но все время болела и могла есть только гречку.
«Я буду частичкой тебя»
Говорит Вика своему 11-летнему брату Диме, для которого она скоро станет донором костного мозга. И мальчик этому рад, потому что он очень любит Вику и хочет скорее вылечиться.
Я знаю, у меня болезнь крови
Болезни Артема чуть больше месяца, но сколько всего уже произошло за это время. Сначала мальчик лечился в Курске, потом переехал в Москву. Начинал бороться с лейкозом, а теперь надо избавляться еще и от назойливой инфекции.