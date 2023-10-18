Все в этой истории построено на контрасте. До шести лет у Олеси не было диагноза и она как будто была здоровой, но все время болела и могла есть только гречку.

«В шесть лет ей поставили диагноз первичный иммунодефицит и наша жизнь заиграла новыми красками, — говорит Анастасия, мама Олеси. — Все детство мы боролись с аллергией, дочь могла есть только гречку с гречневым молоком. Все время болела, по несколько пневмоний в год с осложнениями. Вообще было непонятно, что делать. А когда поставили диагноз, нам сразу стало легче. Я интуитивно понимала, что происходит что-то очень серьезное, но не знала, как быть. А когда есть диагноз, можно хоть как-то наладить жизнь и все-таки начать лечение». Сейчас Олесе предстоит пересадка костного мозга. Донор найден в зарубежном регистре, он отдаст свои клетки бесплатно, но за его поиск а активацию нужно заплатить 2 100 000 рублей.

Олеся уверена, что больше никогда не приедет в больницу Видео: Евгения Ванеева

Нужно 2 100 000 рублей На поиск и активацию донора для Олеси Помочь