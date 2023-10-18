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Поставили диагноз и жизнь изменилась. К лучшему

23 ноября 2023Нужна помощь
Текст:
Елена Шевченко
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Все в этой истории построено на контрасте. До шести лет у Олеси не было диагноза и она как будто была здоровой, но все время болела и могла есть только гречку.

«В шесть лет ей поставили диагноз первичный иммунодефицит и наша жизнь заиграла новыми красками, — говорит Анастасия, мама Олеси. — Все детство мы боролись с аллергией, дочь могла есть только гречку с гречневым молоком. Все время болела, по несколько пневмоний в год с осложнениями. Вообще было непонятно, что делать. А когда поставили диагноз, нам сразу стало легче. Я интуитивно понимала, что происходит что-то очень серьезное, но не знала, как быть. А когда есть диагноз, можно хоть как-то наладить жизнь и все-таки начать лечение».

Сейчас Олесе предстоит пересадка костного мозга. Донор найден в зарубежном регистре, он отдаст свои клетки бесплатно, но за его поиск а активацию нужно заплатить 2 100 000 рублей.

Олеся уверена, что больше никогда не приедет в больницу

Видео: Евгения Ванеева

Нужно 2 100 000 рублей

На поиск и активацию донора для Олеси

Помочь

— Ты болеешь?

— Нет.

— А какой у тебя диагноз?

— Иммунодефицит.

— Хорошо себя чувствуешь?

— Да.

— А что любишь делать?

— Покупать косметику и играть с игрушками. У меня оочень много игрушек.

Нормальный такой разговор с девятилетней девочкой. Ее совсем не смущает то, что мы беседует в больнице, и что впереди пересадка костного мозга. Олеся знает, что это просто переливание крови. А вообще она занята своей жизнью, поделками, учебой и косметикой, очень любит накладывать макияж и делает это почти профессионально (что с удовольствием и демонстрирует). Подумывает о том, чтобы стать визажистом. Или нет, лучше блогером. И вообще говорит о чем угодно, только не о болезни. Ну и в чем она не права?

Чтобы Олеся смогла поправиться, нужна ТКМ. Мы просим вас помочь собрать необходимую сумму на процедуру поиска и активации донора: 2 100 000 рублей.

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