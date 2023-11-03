Не бояться казаться смешным

«Сколько действий надо совершить, чтобы положить слона в холодильник?» — спрашивает Иван. Желающие сходу отвечают, три: открыть холодильник, положить слона и закрыть холодильник. «А жирафа?» — не успокаивается Иван. «Четыре!!» Теряют терпение дети, это же всем известно: открыть холодильник, вынуть слона, положить жирафа и закрыть холодильник.

Но вообще встреча началась с географии: далекий Сахалин, еще более удаленный Анадырь, «маленький» северный город Санкт-Петербург, восточный (сибирский) Улан-Удэ и подмосковное Ступино. Дети приехали в Москву лечиться из этих городов, а гости рассказали им, где родились они. Потом речь зашла о математике и литературе, затем плавно перешли на увлечения, музыкальные пристрастия и спортивные достижения.

Иван слегка разочарован. Потому что еще пять минут назад он не смог ответить на вопрос, от чего плывет утка. Долго рассуждал про отряд водоплавающих птиц, а ответ-то был прост: от берега. Зато с этим (и другими такими же) вопросами отлично справился Александр, между прочим, бывший круглый отличник. И технарь, а не гуманитарий, в отличие от.

А потом наступило время удивительных историй. Оказалось, что Иван в детстве ужасно стеснялся публики. И вот однажды во время вступления в собственном классе с ним произошел казус, о котором он долго и обстоятельно рассказывал. Дети были в восторге. Оказывается, не только с ними происходит такое, за что потом может быть (даже) стыдно. И что у каждого на самом деле есть такая вот история не очень.

Александр поддержал Ивана рассказом о том, как был вынужден спасаться бегством и наловчился так быстро бегать, что выигрывал потом все школьные эстафеты. Мораль этой истории сводилась к тому, что никогда и ни при каких обстоятельства нельзя никого дразнить. Конечно, ребята были совершенно согласны. Ну а когда детские вопросы закончились, стали говорить о страхе, знакомому каждому (подопечные фонда лечатся от рака) и как жить, не теряя оптимизма. Собственно, именно для этого и состоялась встреча: смех лучшее лекарство от страха. А было очень смешно.

Большое спасибо Ивану Урганту, Александру Гудкову и Константину Анисимову, а также всей команде за время, проведенное вместе.