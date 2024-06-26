Дорогие доноры, срочная просьба о помощи: в Центре им. Дмитрия Рогачева не хватает донорской крови. Требуется первая и вторая группа, отрицательный резус-фактор: 0(I)Rh-, А(II)Rh-. Приходите, пожалуйста.
ОПК Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 13:00.
Адрес: г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, корпус Б, отделение переливания крови.
Телефоны: +7 (499) 737-32-85.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Новости
В Центре Димы Рогачева нужны доноры
Дорогие доноры, срочная просьба о помощи: в Центре им. Дмитрия Рогачева не хватает донорской крови. Требуется первая и вторая группа, отрицательный резус-фактор: 0(I)Rh-, А(II)Rh-.
Где сдать кровь в выходные июля
Дорогие доноры, в июле вас ждут в Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.
Спасибо, помощь оказана
Пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: четвертая группа, резус-фактор любой.