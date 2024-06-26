Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Объявления

В Центре Димы Рогачева нужны доноры

15 июля 2024Донорство
Поделиться:

Дорогие доноры, срочная просьба о помощи: в Центре им. Дмитрия Рогачева не хватает донорской крови. Требуется первая и вторая группа, отрицательный резус-фактор: 0(I)Rh-, А(II)Rh-. Приходите, пожалуйста.

ОПК Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 13:00.

Адрес: г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, корпус Б, отделение переливания крови.

Телефоны: +7 (499) 737-32-85.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

Новости

Все новости

В Центре Димы Рогачева нужны доноры

Дорогие доноры, срочная просьба о помощи: в Центре им. Дмитрия Рогачева не хватает донорской крови. Требуется первая и вторая группа, отрицательный резус-фактор: 0(I)Rh-, А(II)Rh-.

Донорство 15.07.2024

Где сдать кровь в выходные июля

Дорогие доноры, в июле вас ждут в Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.

Донорство 1.07.2024

Спасибо, помощь оказана

Пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: четвертая группа, резус-фактор любой.

Донорство 26.06.2024

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari