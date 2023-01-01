Трансплантация костного мозга — один из важнейших видов лечения детей с онкогематологическими заболеваниями. За последние двадцать лет многие сотни детских жизней в России были спасены благодаря ТКМ.

Это вид лечения применяют, когда ни лекарства, ни операции, ни «химия», ни лучевая терапия не помогают добиться полного излечения. В отделения ТКМ поступают дети с разными диагнозами: лейкозами, апластической анемией, первичными иммунодефицитами, другими наследственными заболеваниями. То есть те пациенты, у которых не работает или неправильно работает костный мозг — главный орган кроветворения. Цель процедуры — заменить его на новый, здоровый, то есть донорский.

Перед ТКМ больному проводят кондиционирование — химиотерапию, уничтожающую костный мозг. Затем ему вводят стволовые клетки, взятые у донора. Они заселят костный мозг больного, размножатся и «заработают», то есть начнут производить новые клетки крови.

Большинство расходов по проекту осуществлено в 2022 году со счета фонда «Подари жизнь», но часть трат (2,3 млн рублей) произведена со счета дочернего фонда «Новая жизнь».