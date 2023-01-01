Трансплантация костного мозга

66,7 млн рублей
расходы фонда «Подари жизнь» на разные виды ТКМ в 2022 году
Это вид лечения применяют, когда ни лекарства, ни операции, ни «химия», ни лучевая терапия не помогают добиться полного излечения. В отделения ТКМ поступают дети с разными диагнозами: лейкозами, апластической анемией, первичными иммунодефицитами, другими наследственными заболеваниями. То есть те пациенты, у которых не работает или неправильно работает костный мозг — главный орган кроветворения. Цель процедуры — заменить его на новый, здоровый, то есть донорский.
Перед ТКМ больному проводят кондиционирование — химиотерапию, уничтожающую костный мозг. Затем ему вводят стволовые клетки, взятые у донора. Они заселят костный мозг больного, размножатся и «заработают», то есть начнут производить новые клетки крови.
Большинство расходов по проекту осуществлено в 2022 году со счета фонда «Подари жизнь», но часть трат (2,3 млн рублей) произведена со счета дочернего фонда «Новая жизнь».
Составные части проекта
Поиск и активация донора
Одна из важнейших задач ТКМ — поиск донора, который должен быть совместим с больным по определенным генетическим характеристикам. Идеальный вариант — родные братья и сестры с теми же характеристиками, но таких доноров удается найти лишь в 15-20% случаев. Поэтому приходится либо проводить трансплантацию от не полностью совместимого родственного донора, либо искать неродственного.
Данные о потенциальных неродственных донорах собраны в специальных регистрах. Размер российского регистра пока невелик, поэтому доноров часто приходится искать за рубежом — в Германии, Польше, Японии или США. И этот поиск стоит денег. Есть и другие расходы: страхование, лекарства, расходные материалы, оплата труда врачей, транспортировка клеток. Это все называется расходами на поиск и активацию донора (от 23 до 30 тысяч евро). Поиск и активация донора из российского регистра обходятся намного дешевле: около 300 тысяч рублей.
Очистка трансплантата
До 2022 года существенным компонентом расходов на проведение трансплантации костного мозга были закупки реактивов и расходных материалов для очистки трансплантата. Технология очистки в течение многих лет успешно применялась в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева: благодаря ей трансплантации стали гораздо безопаснее и доступнее. К сожалению, в марте 2022 года производитель соответствующих реактивов и расходных материалов прекратил поставки в Россию. Так что применение очистки трансплантата начиная с этого момента поставлено на паузу, а вместо нее используются определенные схемы лекарственной терапии.