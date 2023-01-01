Сколько тратит фонд на административные расходы?

Согласно ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», ст. 16, п. 3: «Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ».

Фонд «Подари жизнь» считает, что предусмотренные законом 20% — это очень много. Мы установили, что на административные расходы должно использоваться не более 10%, причем сюда входит не только оплата труда административно-управленческого персонала, но и все затраты, связанные с получением пожертвований, расходы на офис, на сотрудников, занимающихся поиском пожертвований и т. п. В реальности же траты еще меньше: как можно видеть из отчетов о тратах фонда, которые мы ежемесячно размещаем на сайте, административные расходы обычно составляют от 4 до 6 процентов.

В указанные административные расходы не входит оплата труда той части персонала фонда, которая занимается проектами помощи детям (см. выше, в ссылке на закон: «Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ»). Это, например, координаторы фонда в подопечных клиниках, специалисты по донорским акциям, организаторы реабилитационных программ и другие сотрудники, которым фонд платит за их работу с детьми или по оказанию помощи детям. Но даже с учетом этих сотрудников ежемесячные расходы на обеспечение работы фонда и реализации всех программ намного меньше 20%.