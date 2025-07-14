«Будь смелым всегда!»

Десятки посланий для детей в больницах написали маленькие посетители парка развлечений «Остров мечты». А еще вместе с родителями они узнали, кому помогает фонд «Подари жизнь» и что такое «коробка храбрости».

В одну из августовских суббот в рамках фестиваля «Лето яркого цвета» в парке «Остров мечты» открылась особая игровая зона. Здесь детей не просто развлекали, но и в интерактивном формате развивали в них эмпатию, знакомили с благотворительностью и рассказывали, что помогать другим — это просто.

Фото: Валентина Лазарева

Любой желающий (и ребенок, и родитель) мог выполнить задание на ловкость, сообразительность и внимательность. Награда за победу — золотая монетка, которую можно обменять на подарок в небольшом магазинчике, написать пожелание на специальной бирке и все это положить в «коробку храбрости». Волонтеры рассказали ребятам: такая коробка стоит в каждом процедурном кабинете в больницах, которым помогает фонд. В ней хранятся игрушки и приятные мелочи для детей, которым во время лечения приходится проходить через неприятные и даже болезненные процедуры. После укола, установки катетера или капельницы маленький храбрец может взять из коробки то, что ему больше приглянулось.

