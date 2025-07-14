Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

«Будь смелым всегда!»

29 августа 2025События
Текст:
Елена Бадалян
Десятки посланий для детей в больницах написали маленькие посетители парка развлечений «Остров мечты». А еще вместе с родителями они узнали, кому помогает фонд «Подари жизнь» и что такое «коробка храбрости».

В одну из августовских суббот в рамках фестиваля «Лето яркого цвета» в парке «Остров мечты» открылась особая игровая зона. Здесь детей не просто развлекали, но и в интерактивном формате развивали в них эмпатию, знакомили с благотворительностью и рассказывали, что помогать другим — это просто. 

Фото: Валентина Лазарева

Любой желающий (и ребенок, и родитель) мог выполнить задание на ловкость, сообразительность и внимательность. Награда за победу — золотая монетка, которую можно обменять на подарок в небольшом магазинчике, написать пожелание на специальной бирке и все это положить в «коробку храбрости».

Волонтеры рассказали ребятам: такая коробка стоит в каждом процедурном кабинете в больницах, которым помогает фонд. В ней хранятся игрушки и приятные мелочи для детей, которым во время лечения приходится проходить через неприятные и даже болезненные процедуры. После укола, установки катетера или капельницы маленький храбрец может взять из коробки то, что ему больше приглянулось. 

Фото: Валентина Лазарева

И хотя обычно детям непросто расставаться с игрушками, после такого рассказа ребята в парке безо всяких сомнений опускали выигранные брелоки, машинки и куколок в пластиковый контейнер. А еще каждый мог написать послание для девочки или мальчика, которого должен порадовать его подарок. Желали быть счастливыми, сиять, учиться на пятерки и поскорее выздоравливать. Кто-то из детей написал: «Будь смелым всегда!» А кто не умел писать — рисовал. Так получились огнедышащий дракон от Давида, радуга и сердце от Ани, смайлик на скейтборде от Саши и Маши.

Подбирая слова, один из ребят повернулся к волонтеру фонда и сказал: «А у вас не бегают мурашки, когда вы этим занимаетесь?» Волонтер не ожидала такого вопроса, и тогда мальчик добавил: «Вот у меня бегают». 

Сердечно благодарим парк развлечений «Остров мечты» за возможность второй год подряд принимать участие в фестивале «Лето яркого цвета». Вместе мы рассказываем детям и их родителям, что благотворительность — это просто, доступно и по любви!

