Десятки посланий для детей в больницах написали маленькие посетители парка развлечений «Остров мечты». А еще вместе с родителями они узнали, кому помогает фонд «Подари жизнь» и что такое «коробка храбрости».
В одну из августовских суббот в рамках фестиваля «Лето яркого цвета» в парке «Остров мечты» открылась особая игровая зона. Здесь детей не просто развлекали, но и в интерактивном формате развивали в них эмпатию, знакомили с благотворительностью и рассказывали, что помогать другим — это просто.
Фото: Валентина Лазарева
Любой желающий (и ребенок, и родитель) мог выполнить задание на ловкость, сообразительность и внимательность. Награда за победу — золотая монетка, которую можно обменять на подарок в небольшом магазинчике, написать пожелание на специальной бирке и все это положить в «коробку храбрости».
Волонтеры рассказали ребятам: такая коробка стоит в каждом процедурном кабинете в больницах, которым помогает фонд. В ней хранятся игрушки и приятные мелочи для детей, которым во время лечения приходится проходить через неприятные и даже болезненные процедуры. После укола, установки катетера или капельницы маленький храбрец может взять из коробки то, что ему больше приглянулось.
Фото: Валентина Лазарева
И хотя обычно детям непросто расставаться с игрушками, после такого рассказа ребята в парке безо всяких сомнений опускали выигранные брелоки, машинки и куколок в пластиковый контейнер. А еще каждый мог написать послание для девочки или мальчика, которого должен порадовать его подарок. Желали быть счастливыми, сиять, учиться на пятерки и поскорее выздоравливать. Кто-то из детей написал: «Будь смелым всегда!» А кто не умел писать — рисовал. Так получились огнедышащий дракон от Давида, радуга и сердце от Ани, смайлик на скейтборде от Саши и Маши.
Подбирая слова, один из ребят повернулся к волонтеру фонда и сказал: «А у вас не бегают мурашки, когда вы этим занимаетесь?» Волонтер не ожидала такого вопроса, и тогда мальчик добавил: «Вот у меня бегают».
Сердечно благодарим парк развлечений «Остров мечты» за возможность второй год подряд принимать участие в фестивале «Лето яркого цвета». Вместе мы рассказываем детям и их родителям, что благотворительность — это просто, доступно и по любви!
Как еще дети помогают детям
Новости
«Будь смелым всегда!»
Это и еще несколько десятков посланий для детей в больницах написали маленькие посетители парка развлечений «Остров мечты». А еще вместе с родителями они узнали, кому помогает фонд «Подари жизнь» и что такое «коробка храбрости».
Это Даша, и она празднует день рождения в больнице
И уже не в первый раз. В прошлом году поздравление от фонда было самым настоящим сюрпризом, а в этом Даша его уже ждала (но в видео снималась впервые). Спасибо, что помогаете дарить детям праздник даже в больнице!
Кусочки моря на холсте
В Центре Димы Рогачева прошел по-настоящему летний мастер-класс: ребята создавали картины из морского стекла, цветного песка и ракушек. Вместе с ними творчеством занялась Таисия Вилкова, актриса и амбассадор фонда «Подари жизнь».