Школьный проект, который изменил все

Настоящий эффект бабочки случился благодаря школьному проекту с таким же названием. Его придумала и реализовала Полина Антипова из Новой школы. А больше 200 детей из начальных классов приняли в нем участие.

Полина Антипова, ученица 11 «А» класса, вместе с куратором Юлией Левченко, учителем английского языка, пригласила к участию в проекте учеников начальных классов: Полине хотелось показать, что помогать легко в любом возрасте.

Видео: Евгения Ванеева

Идея заключалась в том, чтобы провести для ребят серию мастер-классов по оригами, чтобы каждый мог сделать бумажную бабочку. Затем все поделки объединили в одну инсталляцию, в центре которой разместили рассказ о фонде и предложение вместе помочь детям, которые проходят лечение. Однако Полина совершенно не ожидала, что на ее предложение откликнется столько ребят! «Выставка называется “Эффект бабочки”, потому что сам смысл этого эффекта заключается в том, что даже самое маленькое действие может иметь глобальные последствия, — рассказывает Полина Антипова. — В нашем случае это, конечно же, про что-то очень хорошее, что может произойти благодаря стараниям совсем маленьких детей. И вот доказательство: больше 200 учеников начальных классов поделились частью своей души, и совместными усилиями у нас получилось помочь подопечным фонда».

Дети в гостях у фонда Фото: Евгения Ванеева

Полине действительно удалось запустить настоящий эффект бабочки, ведь после завершения проекта дети так вдохновились, что захотели еще больше узнать о благотворительности! Поэтому Полина и ее куратор предложили ребятам приехать в гости в фонд. И желающих оказалось столько, что пришлось организовать несколько групповых заездов. Первый уже состоялся, и это было отлично. Сотрудники «Подари жизнь» провели для детей интересные игры, поговорили с ними о том, что значит помогать, попросили поделиться, как (и кому) они уже помогают. Ребята наперебой отвечали на вопросы и с удовольствием принимали участие во всех активностях. Весь вечер в офисе фонда звучал громкий детский смех! А потом все пили чай и делились впечатлениями.

От всего сердца благодарим Полину, которая создала этот замечательный проект, Юлию, которая поддержала инициативу и помогла ее развернуть до таких масштабов, и всех, кто принял участие! Если вам нужна помощь в школьной проектной деятельности, будем рады ответить на любые вопросы и поддержать вашу инициативу. Все расскажем и покажем, чтобы было легко и в удовольствие!