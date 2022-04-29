Сегодня день рождения у нашего друга архитектора Ивана Охапкина. Вместо подарков он открыл праздничный сбор на платформе «Друзья фонда» в пользу подопечных «Подари жизнь».
С днем рождения, Иван!
Поддержать праздничный сбор
Мы же хотим рассказать, почему Иван — совершенно особенный для нас человек. Когда мы только задумывали пансионат «Измалково», перед нами стояла сложная задача. Нам очень хотелось, чтобы это было место, совсем не похожее на больницу. Дом, в котором детям и родителям будет уютно, спокойно и комфортно жить в перерывах между тяжелыми курсами лечения.
И тогда Иван просто взял и сделал всю архитектурную концепцию пансионата. Совершенно бесплатно. Потратил на это месяцы своего времени, сил и таланта просто потому, что захотел помочь. Сейчас, когда на территории «Измалкова» уже стоят дома, появилась детская площадка, а вокруг высаживаются деревья и цветы, мы понимаем: в основе всей этой красоты — идеи Ивана.
С днем рождения, дорогой Иван! Спасибо вам за сердце «Измалкова».
Помогать просто
История Ивана — классный пример того, как работает платформа волонтерского фандрайзинга «Друзья фонда “Подари жизнь”». Где любой человек может за пару минут открыть свой собственный сбор и поддержать подопечных фонда.
У вас скоро день рождения, свадьба или вы решили пробежать марафон? Создайте событие на платформе, поделитесь ссылкой в соцсетях, и ваши друзья поддержат вас, переведя деньги на покупку лекарств для детей.
Новости
Архитектор, который придумал «Измалково»
Сегодня день рождения у нашего друга архитектора Ивана Охапкина. Вместо подарков он открыл праздничный сбор на платформе «Друзья фонда» в пользу подопечных «Подари жизнь».
Ответы на вопросы о работе фонда
В одном из Telegram-каналов появились вопросы по поводу некоторых пунктов отчетности «Подари жизнь». Екатерина Шергова, директор фонда, подробно отвечает на каждый из них.
«Что делать с лимфомой, ты не знаешь вообще»
SMM медиа «Горящая изба» Таня Зайцева — новый гость подкаста РАК Happens. Нетривиальный разговор о лечении, психотерапии и работе.