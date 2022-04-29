Сегодня день рождения у нашего друга архитектора Ивана Охапкина. Вместо подарков он открыл праздничный сбор на платформе «Друзья фонда» в пользу подопечных «Подари жизнь».

Мы же хотим рассказать, почему Иван — совершенно особенный для нас человек. Когда мы только задумывали пансионат «Измалково», перед нами стояла сложная задача. Нам очень хотелось, чтобы это было место, совсем не похожее на больницу. Дом, в котором детям и родителям будет уютно, спокойно и комфортно жить в перерывах между тяжелыми курсами лечения.

И тогда Иван просто взял и сделал всю архитектурную концепцию пансионата. Совершенно бесплатно. Потратил на это месяцы своего времени, сил и таланта просто потому, что захотел помочь. Сейчас, когда на территории «Измалкова» уже стоят дома, появилась детская площадка, а вокруг высаживаются деревья и цветы, мы понимаем: в основе всей этой красоты — идеи Ивана.

С днем рождения, дорогой Иван! Спасибо вам за сердце «Измалкова».