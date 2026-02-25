20 причин собраться с друзьями

Придумали ребята из сообщества друзей фонда, чтобы легко, весело и результативно отметить грядущее 20-летие «Подари жизнь». И первое событие уже состоялось. В Международный день друзей рассказываем о том, что может дружба.
Старт акции получился знаковым — 1 июня, в День защиты детей. С этого дня начался обратный отсчет: несколько месяцев до 26 ноября 2026 года (дня рождения «Подари жизнь) и 20 поводов для встреч. Каких, например? Встретить рассвет и сделать 20 асан, спеть 20 песен о любви, загадать 20 желаний на ресурсной практике, сыграть в шахматы на 20 досках, приготовить и съесть 20 блюд, любым способом преодолеть 20 километров добра.
Видео: Сергей Кисляков
Можно выбрать то, что откликается вам, предложить свое или поддержать донатом ребят из сообщества — друзья фонда проводят свои события и приглашают всех присоединиться. А если вы чувствуете, что вам тоже есть чем поделиться, будем рады! Огромный плюс сообщества в том, что на каждом этапе вас подхватят и расскажут, как лучше сделать, с чего начать и так далее.
Кроме того, на странице акции запущена общая копилка. Желанная сумма сбора выглядит так: 261 126 рублей — именно столько сообщество планирует собрать к юбилею фонда (26.11.26). И каждая встреча, игра, прогулка, перевод — маленький шаг к этой цели.
Персональная выставка Алены Савюк
Фото: Арина Сарв
Душа с душою говорит
Но вернемся к старту акции. 1 июня, Столичная галерея художников, персональная выставка Алены Савюк, традиционная китайская живопись. 70 произведений, выполненных на рисовой бумаге и шелке тушью и минеральными красками. Три основных стиля гохуа, которые позволяют погрузиться в медитативное состояние. Что правда: входишь внутрь галереи, шум города стихает, и все становится совсем по-другому.
В день открытия Алена провела экскурсию, познакомила посетителей с каждой картиной, а также предложила принять участие в трех мастер-классах по восточной живописи. «Мы проведем не просто урок рисования, а медитацию с кистью в руках, путешествие внутрь себя через язык линий и туши. Каждый мазок — это мысль. Каждая линия — это эмоция. Вы научитесь слышать себя, отпускать контроль и позволять кисти вести ваш внутренний диалог на бумаге», — прокомментировала Алена Савюк.
Отдельным пунктом программы стало выступление плейбэк-театра.
Фото: Арина Сарв
«Я очень люблю помогать. 15 лет назад познакомилась с фондом, пришла как видеоволонтер. Потом стала участвовать в других программах и проектах, было много интересного, — рассказывает Алена. — В какой-то момент я увлекалась рисованием, у меня появилось огромное количество картин, которые нужно было кому-то передать. И я поняла, что могу организовать свой фонд, потому что хорошо знаю, как это делается. А еще я знаю, как для людей важна поддержка и что мы своей душой, искусством, знаниями, навыками можем помогать.
Я создала фонд “Душа с душою говорит” благодаря опыту, который получила в “Подари жизнь”. Сегодня 1 июня, День защиты детей, и так совпало, что открывается моя выставка. Очень значимая для меня. Своим праздником я с радостью начинаю марафон, который мы посвятили 20-летию “Подари жизнь”. Безумно вас люблю и благодарю за то, что вы делаете и для детей, и для людей, которые рядом».
Фото: Арина Сарв
Планы на лето
На открытие выставки пришли не только близкие Алены, но и участники сообщества друзей фонда. Мы спросили их, как они планируют участвовать в акции «20 причин собраться с друзьями». И оказалось, что в ближайшем будущем нас точно ждет уже три события.
Страница акции
20 причин собраться с друзьями этим летом
Песни о любви от Валентины. «Собираться с друзьями — это уже наша семейная традиция. Мы поем, я и мой муж, и один раз в год проводим семейный концерт в музее Скрябина. Приглашаем друзей, близких. В этом году все будет о любви — песни, арии, стихи. Это уже третий благотворительный концерт. Поскольку наш концерт посвящен 20-летию фонда, будет не меньше 20 музыкальных и поэтических произведений. Мы знаем, как наша помощь нужна детям. А любовь всех объединяет».
Фото: Арина Сарв
Ресурсная встреча от Анастасии. «Я волонтер фонда и состою в сообществе его друзей. И уже придумала, что сделать в рамках акции. Как психолог я проведу встречу в женском кругу, где мы будем делать практику на ресурс и витальность, рисовать, а потом напишем 20 желаний, которые каждая из нас хотела бы исполнить этим летом. Так мы поддержим и себя, и подопечных фонда».
Ярмарка декоративных растений от Ольги. «В этом году буду в третий раз проводить ярмарку декоративных растений и многолетников. И это событие станет частью акции “20 причин собраться с друзьями”. На ярмарку я приглашаю соседей, друзей, родственников. И все в итоге в плюсе. Цветоводы избавляются от излишков многолетников, начинающие садоводы приобретают прекрасные растения, а все вместе мы помогаем детям бороться с тяжелыми болезнями. Я волонтер фонда уже десять лет. Фонд мне родной, здесь у меня очень много друзей, и я всегда рада быть рядом, помогать и участвовать в самых разных событиях и мероприятиях».
Остались вопросы?
Татьяна Хазбулатова,
координатор проекта «Друзья фонда»
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