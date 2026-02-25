20 причин собраться с друзьями

Придумали ребята из сообщества друзей фонда, чтобы легко, весело и результативно отметить грядущее 20-летие «Подари жизнь». И первое событие уже состоялось. В Международный день друзей рассказываем о том, что может дружба.

Старт акции получился знаковым — 1 июня, в День защиты детей. С этого дня начался обратный отсчет: несколько месяцев до 26 ноября 2026 года (дня рождения «Подари жизнь) и 20 поводов для встреч. Каких, например? Встретить рассвет и сделать 20 асан, спеть 20 песен о любви, загадать 20 желаний на ресурсной практике, сыграть в шахматы на 20 досках, приготовить и съесть 20 блюд, любым способом преодолеть 20 километров добра.

Видео: Сергей Кисляков

Можно выбрать то, что откликается вам, предложить свое или поддержать донатом ребят из сообщества — друзья фонда проводят свои события и приглашают всех присоединиться. А если вы чувствуете, что вам тоже есть чем поделиться, будем рады! Огромный плюс сообщества в том, что на каждом этапе вас подхватят и расскажут, как лучше сделать, с чего начать и так далее. Кроме того, на странице акции запущена общая копилка. Желанная сумма сбора выглядит так: 261 126 рублей — именно столько сообщество планирует собрать к юбилею фонда (26.11.26). И каждая встреча, игра, прогулка, перевод — маленький шаг к этой цели.

Персональная выставка Алены Савюк Фото: Арина Сарв

Душа с душою говорит Но вернемся к старту акции. 1 июня, Столичная галерея художников, персональная выставка Алены Савюк, традиционная китайская живопись. 70 произведений, выполненных на рисовой бумаге и шелке тушью и минеральными красками. Три основных стиля гохуа, которые позволяют погрузиться в медитативное состояние. Что правда: входишь внутрь галереи, шум города стихает, и все становится совсем по-другому. В день открытия Алена провела экскурсию, познакомила посетителей с каждой картиной, а также предложила принять участие в трех мастер-классах по восточной живописи. «Мы проведем не просто урок рисования, а медитацию с кистью в руках, путешествие внутрь себя через язык линий и туши. Каждый мазок — это мысль. Каждая линия — это эмоция. Вы научитесь слышать себя, отпускать контроль и позволять кисти вести ваш внутренний диалог на бумаге», — прокомментировала Алена Савюк. Отдельным пунктом программы стало выступление плейбэк-театра.

Фото: Арина Сарв 1 из 5

«Я очень люблю помогать. 15 лет назад познакомилась с фондом, пришла как видеоволонтер. Потом стала участвовать в других программах и проектах, было много интересного, — рассказывает Алена. — В какой-то момент я увлекалась рисованием, у меня появилось огромное количество картин, которые нужно было кому-то передать. И я поняла, что могу организовать свой фонд, потому что хорошо знаю, как это делается. А еще я знаю, как для людей важна поддержка и что мы своей душой, искусством, знаниями, навыками можем помогать. Я создала фонд “Душа с душою говорит” благодаря опыту, который получила в “Подари жизнь”. Сегодня 1 июня, День защиты детей, и так совпало, что открывается моя выставка. Очень значимая для меня. Своим праздником я с радостью начинаю марафон, который мы посвятили 20-летию “Подари жизнь”. Безумно вас люблю и благодарю за то, что вы делаете и для детей, и для людей, которые рядом».

Фото: Арина Сарв

Планы на лето На открытие выставки пришли не только близкие Алены, но и участники сообщества друзей фонда. Мы спросили их, как они планируют участвовать в акции «20 причин собраться с друзьями». И оказалось, что в ближайшем будущем нас точно ждет уже три события.

Страница акции 20 причин собраться с друзьями этим летом

Песни о любви от Валентины. «Собираться с друзьями — это уже наша семейная традиция. Мы поем, я и мой муж, и один раз в год проводим семейный концерт в музее Скрябина. Приглашаем друзей, близких. В этом году все будет о любви — песни, арии, стихи. Это уже третий благотворительный концерт. Поскольку наш концерт посвящен 20-летию фонда, будет не меньше 20 музыкальных и поэтических произведений. Мы знаем, как наша помощь нужна детям. А любовь всех объединяет».

Валентина уже объявила о старте своего благотворительного события Фото: Арина Сарв 1 из 5