«Это часть меня, часть сердца»

Сегодня, в Международный день счастья, делимся историей друга фонда Ольги Ивановой. О детях и любимом деле, о том, почему важно продолжать помогать, о счастье, которого так много в том, что делает Оля.

Ольга живет в Петербурге. Занимается творчеством, работает с детьми как монтессори-педагог, рисует. А еще почти 12 лет поддерживает «Подари жизнь»: ее рисунки разлетаются по всему миру в обмен на пожертвования в фонд. За все время Оля и участники ее группы в соцсетях собрали почти 270 000 рублей.

Ольга Иванова, или по-японски Olga Inoeu: такое у Оли сетевое имя Фото: из личного архива

Дети, любовь, рисование Все началось в 2014 году. Я хорошо это помню. Я тогда много рисовала и почему-то подумала, что мои рисунки могут как-то помочь детям. Дети всегда были в моей жизни: я пошла работать с ними сразу после школы, потом семь лет преподавала в монтессори-школе. И для меня всегда все это было рядом: дети, любовь, рисование. Я стала искать благотворительный фонд, с которым вместе эту идею можно воплотить. Писала много куда. Кто-то не понимал, чего я хочу. Это, наверное, и правда выглядело странно: пишет какая-то девушка, говорит, что рисует, предлагает отдавать рисунки за пожертвование, а деньги переводить в фонд. А потом я вспомнила, что есть «Подари жизнь». Я подумала: о, этим людям я верю! Написала в «Подари жизнь», и в тот же день мне ответили. Очень душевно ответили, так, что все сразу стало понятно.

Колокольчик для Кати Фото: из личного архива 1 из 3

Осленок для Иры, колокольчик для Кати Так начался этот проект. Люди выбирали рисунок в моей группе в соцсетях, делали перевод с пометкой «Белая комната» (так называется группа), писали сотруднице фонда. Она сообщала мне, что пришло пожертвование от такого-то человека, и я отправляла рисунок. Я люблю поэзию и старые книжные издания и со временем стала выкладывать в группу советские поэтические сборники — их тоже можно было забрать за благотворительный перевод. А когда появилась платформа «Друзья фонда “Подари жизнь”», меня пригласили стать одной из первых, кто зарегистрируется там. В ноябре благотворительному событию «Белая комната» на этой платформе исполнится 10 лет.

Когда впервые отправляла рисунок, я чувствовала… удивление, что это происходит. Самые первые рисунки — акварель с осленком для Иры и олень для Андрея. Потом была пролеска для Сабрины, тигренок для Фумико и колокольчик после дождя для Кати, пингвинята и кошки для Ани, тукан и морские сокровища для другой Кати... Тогда еще все переводы координировала сотрудница фонда, и чаще всего рисунки я отдавала при встрече. Очень теплые и добрые воспоминания об этом времени!

Любимое дело Мне повезло, что на странице «Белой комнаты» сформировалось доброе, неравнодушное сообщество людей. Я будто нахожусь в ауре любви все время. Недавно вот зашла на страницу — давно там не было никакой активности — и вижу: кто-то перевел в «Подари жизнь» пожертвование. Думаю: ну как так, я же никому ничего не отсылала, а человек взял и просто так сделал перевод. Или часто люди отправляют больше, чем нужно. Меня это трогает до слез.

Мне кажется, благотворительностью нужно заниматься, когда есть избыток чего-либо. Когда ты счастлив сам, когда есть занятие, которым можешь помочь, или время, которое можешь разделить с кем-то. И еще в благотворительности я бы отталкивалась от того, что ты любишь делать. Например, хорошо печешь — можно позвать друзей и устроить благотворительное чаепитие. Ко мне обращались люди, которые тоже хотели помогать, и всегда это было связано с любимым делом: кто-то вязал, кто-то, как и я, рисовал. Мне тоже важно помогать именно любимым делом. В этом много соединенных вместе сильных энергий: я нарисовала рисунок, передала человеку, который его выбрал, человек перевел пожертвование, и так далее. Этот способ помощи самый мой на эмоционально-психологическом уровне. Меня вдохновляет в нем весь процесс: рисование, отправка, переписка. Я люблю отвечать людям на сообщения и упаковывать посылки. Для меня это все — просто рай!

Ольга — одна из первых, кто 10 лет назад зарегистрировался на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”» Фото: из личного архива

Хочется продолжать Еще мне нравится ощущение причастности к делу, которое кажется важным. Постоянство этой причастности. С каждым годом это ощущение только укрепляется, независимо от количества пожертвований (которые в разные времена разные), рисунков и книг. Сейчас проект немного замедлился, и кажется, что моя помощь невидная и незаметная. Но она все равно есть. Это как часть меня, как часть моего сердца. Я просто вижу в этом смысл. Как будто бы это нужно делать — и все. Пока есть возможность и пока есть рисунки.