благотворительный фонд

Как «играть» превращается в «спасать»

25 февраля 2026Друзья фонда
Текст:
Юлия Курябина
Поделиться:

Что будет, если объединить азарт прямого эфира, многотысячное сообщество и желание помочь? Стример SleDuck со товарищи доказали: иногда для помощи другим достаточно микрофона, веб-камеры и кнопки «Выйти в эфир».

Это уже не первый стрим, который Анатолий проводит в пользу подопечных фонда: «Да, хочется помогать детям с такими нехорошими заболеваниями. И вообще, думаю, как и многие, я бывал в ситуациях, когда неоткуда ждать помощи. Хочется, чтобы такого у всех нас было поменьше».

Фото: из личного архива

В этом году Анатолий пригласил к участию в трансляции других стримеров: Юлию (xKamysh), Андрея (LilPupa), Соню (solemuri) и Сергея (fliclwn). Они не просто вдохновились и поддержали идею, но и привели свою аудиторию. 

«Вы же понимаете, мы никого не заставляем участвовать в подобных мероприятиях, — добавил Анатолий. — Я предложил провести благотворительный стрим, и люди сказали: “Да, погнали, сделаем это вместе”. И от этого “вместе” получился такой вот серьезный финансовый результат».

1 157 500 рублей

было собрано во время 5-часового эфира

В качестве благотворительного стрима Анатолий выбрал «Свою игру» (аналог телевизионной передачи. — Прим. ред.), которая пользуется особой популярностью у его аудитории. Но еще до начала игры, пока Анатолий заканчивал другой эфир, его подписчики уже задонатили более 300 000 рублей в пользу «Подари жизнь». Спасибо всем, кто поддержал ребят. Мы знаем: вас много, вы разные (самому взрослому подписчику Анатолия уже за 70!), но все неравнодушные и отзывчивые люди с большим сердцем. 

«Точно будем еще делать такие стримы. Сам я давно поддерживаю фонд, хотя не особо освещаю эту тему. А вот учить “своих” людей помогать детям считаю важным. Да и вообще, в мире сейчас слишком много плохого происходит, чтобы не пытаться сделать что-то хорошее».

От всей души благодарим Анатолия, Юлию, Андрея, Соню и Сергея за реализацию идеи. Спасибо, что объединили сотни зрителей и собрали рекордную сумму в поддержку подопечных «Подари жизнь»! Результаты благотворительного стрима подтверждают: сегодня цифровые платформы и сила сообщества — это реальный инструмент помощи. Особенно когда есть искреннее желание помочь.  

