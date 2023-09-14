«Своя игра» для «Подари жизнь»

Семь лет подряд Анатолий делает предновогодний стрим на своем канале SledovatelGameShow: шутит, веселится и собирает донаты для «Подари жизнь». В этом году он решил задействовать платформу «Друзья фонда».
«”Своя игра” на канале популярна и всегда проходит на позитивной ноте. Мне нравится, что для участия в этой викторине не обязательно иметь много знаний, главное — приятная обстановка и веселье, — делится Анатолий. — Обычно я приглашаю на игры разных стримеров и звезд, но этот сбор мы с друзьями решили провести своими силами. Сложно было, но мы справились».
Веселая и безнапряжная атмосфера игрового стрима
Фото: из личного архива
Еще в прошлом году Анатолий увидел в группе фонда ВКонтакте ссылку на платформу «Друзья фонда “Подари жизнь”», заинтересовался и решил, что следующий благотворительный стрим проведет, задействовав стриминговые возможности платформы. И как только подошло время очередной игры, блогер и трое его друзей надели забавные кигуруми и устроили трансляцию почти на три с половиной часа.
И получилось просто отлично! Во-первых, друзьям удалось собрать почти 400 000 рублей для подопечных фонда (и это стало прекрасным новогодним подарком для детей). Кроме того, зрители стрима были в полном восторге. «Как это прекрасно!!! Анатолий умничка, человек с золотым сердцем!», «Очень классный стрим, всем большое спасибо», «Толе и всем ребятам огромный респект! Вы делаете великое дело!!! Стрим офигенный!», «Очень классный стрим, и ребятам помогли», — писали подписчики в комментариях.
381 500 рублей
собрал стрим «Своя игра»
Анатолий остался доволен возможностями для стрима на платформе «Друзья фонда», и уже думает о новых трансляциях. «В следующий раз, когда знакомые спросят, где лучше и проще сделать благотворительный сбор, буду рекомендовать им “Друзей фонда”. Потому что я сам все попробовал, собрал деньги, получил фидбек и смогу объяснить на пальцах, как все работает», — добавил блогер.
От всей души благодарим Анатолия Шевчука за доброту, отзывчивость, желание помогать и проявленный креатив. Нам очень приятно, что у «Подари жизнь» есть такой друг.
Создать свое событие
На платформе «Друзья фонда»
Новости
«Своя игра» для «Подари жизнь»
Семь лет подряд Анатолий делает предновогодний стрим на своем канале SledovatelGameShow: шутит, веселится и собирает донаты для «Подари жизнь». В этом году он решил задействовать платформу «Друзья фонда».
Ярмарки в школах — невероятные успехи декабря
11 школ и больше 4 млн рублей в помощь детям: таков итог новогодней школьной «движухи» (не побоимся этого слова). Посмотрите, какой восторг (и азарт) у ребят в глазах. А все потому, что помогать можно креативно и весело.
«Начнем с главного»: нам есть чем поделиться
Стартовал учебный год, и мы благодарим учителей, школьников и их родителей, которые начали его с добрых дел — помощи детям. Спасибо за вашу любовь и доброту!