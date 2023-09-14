«Своя игра» для «Подари жизнь»

Семь лет подряд Анатолий делает предновогодний стрим на своем канале SledovatelGameShow: шутит, веселится и собирает донаты для «Подари жизнь». В этом году он решил задействовать платформу «Друзья фонда» .

«”Своя игра” на канале популярна и всегда проходит на позитивной ноте. Мне нравится, что для участия в этой викторине не обязательно иметь много знаний, главное — приятная обстановка и веселье, — делится Анатолий . — Обычно я приглашаю на игры разных стримеров и звезд, но этот сбор мы с друзьями решили провести своими силами. Сложно было, но мы справились».

Еще в прошлом году Анатолий увидел в группе фонда ВКонтакте ссылку на платформу «Друзья фонда “Подари жизнь”», заинтересовался и решил, что следующий благотворительный стрим проведет, задействовав стриминговые возможности платформы. И как только подошло время очередной игры, блогер и трое его друзей надели забавные кигуруми и устроили трансляцию почти на три с половиной часа.

И получилось просто отлично! Во-первых, друзьям удалось собрать почти 400 000 рублей для подопечных фонда (и это стало прекрасным новогодним подарком для детей). Кроме того, зрители стрима были в полном восторге. «Как это прекрасно!!! Анатолий умничка, человек с золотым сердцем!», «Очень классный стрим, всем большое спасибо», «Толе и всем ребятам огромный респект! Вы делаете великое дело!!! Стрим офигенный!», «Очень классный стрим, и ребятам помогли», — писали подписчики в комментариях.