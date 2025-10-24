Свадьба со смыслом

«А вместо цветов нам сделайте перевод в фонд “Подари жизнь” детям — любую сумму, которую вы сочтете уместной». Приглашение с таким предложением получили гости Ксении и Давида, свадьба которых состоялась 14 февраля.

Идея сделать свадьбу благотворительным событием, вместо цветов собрать сумму в помощь детям, принадлежит Ксении. «Мне просто хотелось, чтобы у нашей свадьбы появился еще один дополнительный смысл. Давид мою идею поддержал, более того, для него она не стала чем-то неожиданным. Мы вместе уже три года, оба любим делать добрые дела. Например, регулярно ходим на мероприятия, которые организуют приюты для собак, чтобы помогать животным в социализации, пока они ищут свой дом».

Ксения и Давид далеко не новички в благотворительности, на Новый год и Рождество у Ксении, например, уже выработана традиция помогать фондам переводами, но вот с «Подари жизнь» они впервые. «Я знаю много хорошего о работе вашего фонда и в этот раз выбрала его чисто интуитивно. Очень надеюсь, что наше радостное событие принесет больше счастья в мир».

Устроить праздник не только для себя, но и для других. Сделать день свадьбы еще более особенным и запоминающимся. Порадоваться тому, что всем вместе удается сделать любую мечту реальностью, наполниться позитивными эмоциями и показать близким, друзьям и знакомым, на что способна любовь!

Поздравляем, Ксения и Давид, с вашим днем! Желаем моря счастья и любви! И горячо благодарим за вашу чудесную идею. Благотворительность — это про любовь.