Бум милосердия: как прошли школьные ярмарки

Рассказываем сегодня о детской благотворительности с большой географией: как российские школьники, детсадовцы и студенты собрали 13 миллионов рублей за год, чтобы поддержать подопечных «Подари жизнь».

Образовательные учреждения страны снова показали настоящую сплоченность: школы, детские сады и вузы по всей стране в декабре завершили годовой марафон благотворительных ярмарок. За прошедший год общими усилиями учащихся, педагогов и родителей удалось собрать 13 145 936 рублей для подопечных фонда. Спасибо!

Ярмарка в школе № 2087 «Открытие» Фото: из архива школы

Настоящий бум милосердия случился в декабре: новогодние и рождественские ярмарки в пяти городах принесли более 7,7 миллиона рублей, став главным зимним чудом для подопечных фонда. Так, школа № 2087 «Открытие» не первый раз организовала ярмарку, но впервые — в пользу фонда. «В том году мы участвовали в общегородской ярмарке. Нам этот опыт понравился, также мы увидели отклик у детей и родителей. Поэтому решили, что нам нужно продолжать делать добрые дела», — рассказала Наталья Непрокина, учитель начальных классов.

Ярмарка в гимназии № 114 (Санкт-Петербург) Фото: из архива школы

Уже в четвертый раз в поддержку фонда в гимназии № 114 Выборгского района Санкт-Петербурга прошла «Добрая ярмарка», подготовка к которой началась задолго до декабря! Каждый класс открыл свою «лавку», где выставил самые необыкновенные и уникальные товары ручной работы, среди которых можно было найти как приятные и полезные мелочи для себя, так и удивительные подарки для близких к Новому году и Рождеству. Кроме того, все гости могли посетить зоны активностей и сделать своими руками новогодние украшения, поиграть в дартс, боулинг, твистер, спеть любимые песни в караоке, посетить магический салон и многое другое.

13 145 936 рублей собрали ярмарки в 2025 году

«Пожалуй, одним из самых ценных для гимназии моментов является то, что все участники этого процесса — и дети, и взрослые — думают об одном и том же, объединяются для достижения одной цели и вместе, рука об руку, стремятся помочь другим, — поделилась своими впечатлениями Юлия Сергеевна Слинкина, заместитель директора гимназии. — Каждый из нас верит в то, что своим участием в ярмарке он сможет сделать этот мир добрее и светлее!»

Хороший пример заразителен! Вдохновившись примером гимназии, о которой мы рассказывали выше, детский сад № 67 комбинированного вида тоже решил организовать и провести благотворительную ярмарку. Получилось отлично! На импровизированных прилавках можно было найти елочные украшения, новогодний декор, свечи, бижутерию, теплые вязаные вещи, сделанные сотрудниками сада, родителями и детьми. Все собранные средства были переданы в фонд. Вот такая волшебная помощь от детей детям!

Ярмарка в ГБДОУ «Детский сад № 67 комбинированного вида» (Санкт-Петербург) Фото: из архива детского сада

Больше, чем просто ярмарка Ученики Ломоносовской школы уже традиционно в этом году организовали ярмарки в пользу наших подопечных. Мы в фонде уже и не представляем эту активность без вас, дорогие друзья! «Для нас благотворительная ярмарка — это больше, чем просто школьное мероприятие. Это урок человечности и сопереживания, который наши ребята проживают сердцем, — рассказывает Ангелина Николаевна Трофимова, директор городской начальной Ломоносовской школы. — Свечи, которые они создавали в этом году для ярмарки, стали символом нашего общего желания дарить свет и поддержку тем, кто в этом особенно нуждается».

Еще немного красоты из детского сада Фото: из архива детского сада

От всего сердца благодарим всех участников из 42 образовательных учреждений: учителей, родителей, детей! Спасибо, что создаете такие теплые и яркие события и каждый раз доказываете, что у добрых дел нет возрастных ограничений! Мы рады поддержать любую вашу инициативу в течение года. А идеи для активностей всегда можно найти в нашем школьном проекте «Дети помогают детям».