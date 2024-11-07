Детские сады и благотворительность

В Снежногорске, на самом краю земли, в детсаду «Березка» работает логопед Виктория Курышова, которая знает все о благотворительных мероприятиях… в детских садах. Делимся ее опытом, историями и даже чек-листом для подготовки!

По инициативе Виктории уже пять лет в детских садах Снежногорска, а теперь и разных регионов России проводятся благотворительные мероприятия в поддержку фонда «Подари жизнь». Первое мероприятие прошло в 2020 году в «Березке», где Виктория работает. Постепенно к акциям присоединились другие детские сады Снежногорска. Потом Виктории, которая является амбассадором Университета детства (образовательное сообщество для педагогов дошкольного образования. — Прим. ред.), удалось вдохновить на участие в мероприятиях коллег из других регионов. В 2024 году, объединившись, они собрали для подопечных фонда «Подари жизнь» невероятную сумму — более 540 000 рублей. Виктория рассказала нам, какой путь пришлось пройти, чтобы однажды все стало получаться.

Виктория работает в детском саду учителем-логопедом Фото: из личного архива

Началось все с идеи Мысль о проведении таких мероприятий появилась в 2019 году. В одной из летних школ Университета детства коллега рассказала об опыте сотрудничества с благотворительным фондом и подарила мне брелок этого фонда. После обсуждения этого с родителями воспитанников я показала брелок ребятам в нашем детском саду и рассказала о помощи онкобольным детям. И вдруг ребята меня спрашивают: «А мы-то как можем помочь?» Вот с этого вопроса все и началось. Тогда мы решили отправить в этот фонд рисунки детей. А одна девочка, Ксюша, говорит: «У меня есть деньги. Можно я их тоже отдам?» И это многие подхватили. Мы обсудили идею с родителями, которые тоже ею прониклись, с педагогами. Но, конечно, просто собирать деньги в детском саду мы не можем. И на год мы эту историю отложили — искали подходящий формат.

Ярмарка в детском саду Фото: из личного архива

Кому помогать? Я искала информацию о том, как устроить благотворительное мероприятие в детском саду, спрашивала коллег. Мне подсказали: «Напиши в фонд “Подари жизнь”. У них есть платформа, благодаря которой вы сами деньги собирать не будете». Про «Подари жизнь» я знала: как-то на мероприятие Университета детства приезжали представители фонда, много рассказывали, отвечали на наши вопросы. Я понимала: здесь все по-честному — средства на самом деле доходят до подопечных. И тогда мы решились открыть сбор на фандрайзинговой платформе «Друзья фонда "Подари жизнь"». Это значительно облегчило нашу жизнь! Форматы мероприятий Мы радовались, что нашли подходящий формат сбора средств: рассказываем детям о помощи подопечным фонда, они нажимают на кнопку на платформе и сразу видят, что от них отправлено пожертвование.

На ярмарках дети сами продают свои поделки и обожают торговаться Фото: из личного архива

Одновременно с этим начали проводить ярмарки. На ярмарке обычно продается то, что приносят родители, делают педагоги и сами дети. Но что могут сделать дети? Снежинки к Новому году, например. Бывали ситуации, когда ребенок просит на ярмарке купить снежинку, а мама говорит: «Да ну, что мы эту ерунду будем покупать». И мы долго разговаривали с родителями, что важна даже не сумма, которую соберем, — важно показать, что ребенок может в этом участвовать и здесь есть его вклад. Сейчас у нас стало больше детских и детско-родительских мастер-классов, где ребята делают что-то сами, и именно эти поделки продаются потом на ярмарках. А в последние два года дети еще и сами все продают. И там так смешно бывает! Например, на последней ярмарке дети продавали самодельный коврик. На ценнике написано, что его можно купить за 200 рублей. Но кто-то из ребят вдруг называет стоимость 1000 рублей, а папа одного ребенка сразу: «Ладно, хорошо, беру». Мы все ему: «Игорь Александрович, торгуйтесь!» Он говорит: «Нет, я беру».

На концерте педагоги — артисты, а дети — зрители Фото: из личного архива

Еще один наш формат — благотворительный концерт. Его организуют и проводят педагоги, а дети приходят и сами покупают билеты, на которых написано, что концерт в поддержку фонда. Дети погружены в эту историю, они знают, куда все средства пойдут. То есть мы стараемся максимально задействовать детей в мероприятиях. Нам важно, чтобы все, что происходит, было для них наглядно: я делаю — я продаю. Мы идем от таких форматов. Прислушиваться к родителям Родители детей из той группы, с которой все началось, сами нас подталкивали к таким мероприятиям. Очень дружная, сплоченная группа, они были готовы все в этом участвовать. Сейчас бывает по-разному. Кто-то из родителей включается. Например, у нас есть один папа — сушимен, он всегда приносит свои суши продавать на ярмарке, так еще и покупает у детей много всего. И он не один такой. А есть те, кто остается в стороне. Реакции разные, но мы не боремся и никого не переубеждаем. Это совершенно добровольное событие. Родители смотрят и сами принимают решение.

Родители с азартом выбирают сувениры Фото: из личного архива

Говорить с детьми Мы все время спрашиваем обо всем ребят. Не ставим их перед фактом: «Давайте будем собирать средства для детей». Всегда объясняем, почему нужна помощь, говорим, что помочь может каждый, и задаем вопрос: «Как мы можем помочь?» И дети сами придумывают варианты. Конечно, начинают с денег, но потом оказывается, что могут помочь не только деньги, но и общение, поддержка… Про цель мероприятия — помощь детям, которые лечатся, — рассказывать всегда сложно. Но это важно делать – и я снова подчеркну — после согласования с родителями воспитанников. Мы говорим: «Дети, которым нужна помощь», «Дети, которые много времени проводят в больнице», «Родители, которые не могут работать из-за лечения ребенка», «Семьи, у которых не такие условия, как у вас». У нас есть буклеты разных фондов, мы их показываем ребятам. Есть книги Анастасии Орловой. Например, «Солнечная книжка» — про детей с особенностями развития. Все это — чтение, обсуждение — нам помогает.

Фото: из личного архива

Помню, была щекотливая ситуация, когда наши дети спрашивают: «А мы можем им [подопечным фонда] позвонить?» У нас с другими детскими садами налажена видеосвязь, и дети привыкли в таком формате общаться. Пришлось объяснять, что, к сожалению, это невозможно. Но мы можем записать и отправить видео подопечным фонда, а они иногда присылают нам видео со словами благодарности и стихами. Обратная связь невероятно важна для наших ребят. Общее решение Поддержка в организации таких мероприятий необходима. Мы с самого начала собирались с коллегами и все обсуждали. Проводить благотворительные мероприятия было нашим общим решением. Когда его приняли, начали думать, как проводить ярмарку, мастер-класс, концерт… Сейчас, если я не могу полноценно участвовать в подготовке мероприятия, я знаю, что коллеги все продумают и учтут. И о каких-то мелочах — есть ли бахилы, удобно ли расставлены столы, подходит ли музыкальный зал — теперь даже не задумываюсь. Конечно, были коллеги, которые не верили, что это сработает, и отказались участвовать. Но мы никого никогда не заставляем, не пытаемся переубедить. Заразить всей этой движухой — пожалуйста. Но не заставить.

Виктория на благотворительном мероприятии Фото: из личного архива

Где собраться? Мы сразу определились, что это будет наш детский сад. Хотя сейчас в наши мероприятия включен весь город: люди проводят на своих площадках активности, приносят нам то, что делают на своих мастер-классах. Адресно или системно? От адресной помощи подопечным фонда мы осознанно отказались — поддерживаем только проекты и уставную деятельность фонда. Одна коллега нас убедила. Ведь мы с детьми совершенно открыты и говорим — да, бережно и в соответствии с их возрастом, но честно. Говорить с детьми из детского сада о конкретных ровесниках, которые проходят сложнейшую терапию, на наш взгляд, рано. Мы осознанно ушли от этой истории.

Виктория и ее коллеги из Университета детства Фото: из личного архива

Главные ошибки Во-первых, идея о благотворительном мероприятии не должна быть спущена сверху: мол, сейчас у нас такая акция, и мы будем ее проводить. Это никого не увлечет и может даже сформировать неприязнь. Во-вторых, должны быть подготовлены дети и родители — на неподготовленную почву все это не ложится. Не говоря уже о том, что вам понадобятся помощники, которые понимают, зачем вы это делаете. И, в-третьих, нужно хорошо продумать место, где будет проходить мероприятие. Например, в первый год мы устроили мероприятие в маленьком коридорчике детского сада… Теперь-то мы знаем, что это должно быть просторное помещение, где все ходят, все смотрят, где удобно общаться, обсуждать что-то. Ведь мы создаем сообщество, а не проводим событие для галочки. Мы хотим, чтобы получилось так, чтобы следующего мероприятия все ждали.

Фото: из личного архива