Детские сады и благотворительность

В Снежногорске, на самом краю земли, в детсаду «Березка» работает логопед Виктория Курышова, которая знает все о благотворительных мероприятиях… в детских садах. Делимся ее опытом, историями и даже чек-листом для подготовки!
По инициативе Виктории уже пять лет в детских садах Снежногорска, а теперь и разных регионов России проводятся благотворительные мероприятия в поддержку фонда «Подари жизнь». Первое мероприятие прошло в 2020 году в «Березке», где Виктория работает. Постепенно к акциям присоединились другие детские сады Снежногорска. Потом Виктории, которая является амбассадором Университета детства (образовательное сообщество для педагогов дошкольного образования. — Прим. ред.), удалось вдохновить на участие в мероприятиях коллег из других регионов. В 2024 году, объединившись, они собрали для подопечных фонда «Подари жизнь» невероятную сумму — более 540 000 рублей. Виктория рассказала нам, какой путь пришлось пройти, чтобы однажды все стало получаться.
Виктория работает в детском саду учителем-логопедом
Фото: из личного архива
Началось все с идеи
Мысль о проведении таких мероприятий появилась в 2019 году. В одной из летних школ Университета детства коллега рассказала об опыте сотрудничества с благотворительным фондом и подарила мне брелок этого фонда. После обсуждения этого с родителями воспитанников я показала брелок ребятам в нашем детском саду и рассказала о помощи онкобольным детям. И вдруг ребята меня спрашивают: «А мы-то как можем помочь?» Вот с этого вопроса все и началось. Тогда мы решили отправить в этот фонд рисунки детей. А одна девочка, Ксюша, говорит: «У меня есть деньги. Можно я их тоже отдам?» И это многие подхватили. Мы обсудили идею с родителями, которые тоже ею прониклись, с педагогами. Но, конечно, просто собирать деньги в детском саду мы не можем. И на год мы эту историю отложили — искали подходящий формат.
Ярмарка в детском саду
Фото: из личного архива
Кому помогать?
Я искала информацию о том, как устроить благотворительное мероприятие в детском саду, спрашивала коллег. Мне подсказали: «Напиши в фонд “Подари жизнь”. У них есть платформа, благодаря которой вы сами деньги собирать не будете». Про «Подари жизнь» я знала: как-то на мероприятие Университета детства приезжали представители фонда, много рассказывали, отвечали на наши вопросы. Я понимала: здесь все по-честному — средства на самом деле доходят до подопечных. И тогда мы решились открыть сбор на фандрайзинговой платформе «Друзья фонда "Подари жизнь"». Это значительно облегчило нашу жизнь!
Форматы мероприятий
Мы радовались, что нашли подходящий формат сбора средств: рассказываем детям о помощи подопечным фонда, они нажимают на кнопку на платформе и сразу видят, что от них отправлено пожертвование.
На ярмарках дети сами продают свои поделки и обожают торговаться
Фото: из личного архива
Одновременно с этим начали проводить ярмарки. На ярмарке обычно продается то, что приносят родители, делают педагоги и сами дети. Но что могут сделать дети? Снежинки к Новому году, например. Бывали ситуации, когда ребенок просит на ярмарке купить снежинку, а мама говорит: «Да ну, что мы эту ерунду будем покупать». И мы долго разговаривали с родителями, что важна даже не сумма, которую соберем, — важно показать, что ребенок может в этом участвовать и здесь есть его вклад. Сейчас у нас стало больше детских и детско-родительских мастер-классов, где ребята делают что-то сами, и именно эти поделки продаются потом на ярмарках. А в последние два года дети еще и сами все продают. И там так смешно бывает! Например, на последней ярмарке дети продавали самодельный коврик. На ценнике написано, что его можно купить за 200 рублей. Но кто-то из ребят вдруг называет стоимость 1000 рублей, а папа одного ребенка сразу: «Ладно, хорошо, беру». Мы все ему: «Игорь Александрович, торгуйтесь!» Он говорит: «Нет, я беру».
На концерте педагоги — артисты, а дети — зрители
Фото: из личного архива
Еще один наш формат — благотворительный концерт. Его организуют и проводят педагоги, а дети приходят и сами покупают билеты, на которых написано, что концерт в поддержку фонда. Дети погружены в эту историю, они знают, куда все средства пойдут. То есть мы стараемся максимально задействовать детей в мероприятиях. Нам важно, чтобы все, что происходит, было для них наглядно: я делаю — я продаю. Мы идем от таких форматов.
Прислушиваться к родителям
Родители детей из той группы, с которой все началось, сами нас подталкивали к таким мероприятиям. Очень дружная, сплоченная группа, они были готовы все в этом участвовать. Сейчас бывает по-разному. Кто-то из родителей включается. Например, у нас есть один папа — сушимен, он всегда приносит свои суши продавать на ярмарке, так еще и покупает у детей много всего. И он не один такой. А есть те, кто остается в стороне. Реакции разные, но мы не боремся и никого не переубеждаем. Это совершенно добровольное событие. Родители смотрят и сами принимают решение.
Родители с азартом выбирают сувениры
Фото: из личного архива
Говорить с детьми
Мы все время спрашиваем обо всем ребят. Не ставим их перед фактом: «Давайте будем собирать средства для детей». Всегда объясняем, почему нужна помощь, говорим, что помочь может каждый, и задаем вопрос: «Как мы можем помочь?» И дети сами придумывают варианты. Конечно, начинают с денег, но потом оказывается, что могут помочь не только деньги, но и общение, поддержка…
Про цель мероприятия — помощь детям, которые лечатся, — рассказывать всегда сложно. Но это важно делать – и я снова подчеркну — после согласования с родителями воспитанников. Мы говорим: «Дети, которым нужна помощь», «Дети, которые много времени проводят в больнице», «Родители, которые не могут работать из-за лечения ребенка», «Семьи, у которых не такие условия, как у вас». У нас есть буклеты разных фондов, мы их показываем ребятам. Есть книги Анастасии Орловой. Например, «Солнечная книжка» — про детей с особенностями развития. Все это — чтение, обсуждение — нам помогает.
Фото: из личного архива
Помню, была щекотливая ситуация, когда наши дети спрашивают: «А мы можем им [подопечным фонда] позвонить?» У нас с другими детскими садами налажена видеосвязь, и дети привыкли в таком формате общаться. Пришлось объяснять, что, к сожалению, это невозможно. Но мы можем записать и отправить видео подопечным фонда, а они иногда присылают нам видео со словами благодарности и стихами. Обратная связь невероятно важна для наших ребят.
Общее решение
Поддержка в организации таких мероприятий необходима. Мы с самого начала собирались с коллегами и все обсуждали. Проводить благотворительные мероприятия было нашим общим решением. Когда его приняли, начали думать, как проводить ярмарку, мастер-класс, концерт… Сейчас, если я не могу полноценно участвовать в подготовке мероприятия, я знаю, что коллеги все продумают и учтут. И о каких-то мелочах — есть ли бахилы, удобно ли расставлены столы, подходит ли музыкальный зал — теперь даже не задумываюсь. Конечно, были коллеги, которые не верили, что это сработает, и отказались участвовать. Но мы никого никогда не заставляем, не пытаемся переубедить. Заразить всей этой движухой — пожалуйста. Но не заставить.
Виктория на благотворительном мероприятии
Фото: из личного архива
Где собраться?
Мы сразу определились, что это будет наш детский сад. Хотя сейчас в наши мероприятия включен весь город: люди проводят на своих площадках активности, приносят нам то, что делают на своих мастер-классах.
Адресно или системно?
От адресной помощи подопечным фонда мы осознанно отказались — поддерживаем только проекты и уставную деятельность фонда. Одна коллега нас убедила. Ведь мы с детьми совершенно открыты и говорим — да, бережно и в соответствии с их возрастом, но честно. Говорить с детьми из детского сада о конкретных ровесниках, которые проходят сложнейшую терапию, на наш взгляд, рано. Мы осознанно ушли от этой истории.
Виктория и ее коллеги из Университета детства
Фото: из личного архива
Главные ошибки
Во-первых, идея о благотворительном мероприятии не должна быть спущена сверху: мол, сейчас у нас такая акция, и мы будем ее проводить. Это никого не увлечет и может даже сформировать неприязнь.
Во-вторых, должны быть подготовлены дети и родители — на неподготовленную почву все это не ложится. Не говоря уже о том, что вам понадобятся помощники, которые понимают, зачем вы это делаете.
И, в-третьих, нужно хорошо продумать место, где будет проходить мероприятие. Например, в первый год мы устроили мероприятие в маленьком коридорчике детского сада… Теперь-то мы знаем, что это должно быть просторное помещение, где все ходят, все смотрят, где удобно общаться, обсуждать что-то. Ведь мы создаем сообщество, а не проводим событие для галочки. Мы хотим, чтобы получилось так, чтобы следующего мероприятия все ждали.
Фото: из личного архива
Делать или не делать
Сомнения были всегда и всегда будут. Меняются группы детей в саду, родители — как они воспримут идею мероприятий, проникнутся ли? Ставим сумму средств, которую нужно собрать, — соберем ли? Откликается ли прежний формат или уже устарел? Как воспримет мероприятие коллектив детского сада? Но если вы действительно хотите провести такое мероприятие, надо пробовать. Пробовать, ошибаться и все равно делать. Если есть сомнения — обращаться к тем, кто уже имеет такой опыт, обсуждать с ними. Но, однозначно, делать.
Дальше Снежногорска
Как-то на встрече совета Университета детства я предложила проводить благотворительные мероприятия в детских садах по всей России. Я объяснила, что это не просто сбор средств — это от детей, это их детская активность, включенность. Совет Университета детства это предложение поддержал, и вот уже третий год такие мероприятия проходят по всей России. Каждый год к нам присоединяются новые регионы, потому что эта история отзывается, она работает и будет работать дальше.
Чек-лист
Новости
Детские сады и благотворительность
В Снежногорске, на самом краю земли, в детсаду «Березка» работает логопед Виктория Курышова, которая знает все о благотворительных мероприятиях… в детских садах. Делимся ее опытом, историями и даже чек-листом для подготовки!
Благотворительные ярмарки в школах
Собраться вместе, ярко и весело провести время, заявить о своих талантах и к тому же помочь детям — вот несколько причин, чтобы провести ярмарку в школе. А мы поможем во всем разобраться, ответим на вопросы, поделимся опытом и, конечно, во всем поддержим организаторов.
Пять идей для волонтерского фандрайзинга
Каким может быть благотворительное событие? Абсолютно любым. На платформе «Друзья фонда» уже проводили лекции про былины, выставки живописи, спортивные челленджи и просто чаепития.