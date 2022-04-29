Путеводные звезды: как знаменитости помогают детям

Сегодня публичные люди все чаще говорят со своей аудиторией о благотворительности. Об этом на примере друзей и амбассадоров фонда «Подари жизнь» рассказало медиа Daily Moscow.

Помогать, не сходя со сцены Фонд «Подари жизнь» существует уже 18 лет. Все началось с инициативной группы доноров крови, а еще — с одноименного благотворительного концерта в театре «Современник», который состоялся 1 июня 2005 года. На средства, собранные в тот вечер, удалось купить аппарат по облучению донорской крови в РДКБ и необходимые детям лекарства.

Актер театра и кино Максим Аверин подарил благотворителям фонда свой моноспектакль Фото: архив фонда

Важно было не просто собрать деньги, но и привлечь внимание общества: развеять мифы, связанные с раком крови, и указать на реально существующие проблемы. На первом концерте много говорили о том, что детский рак излечим, а спустя год организаторы обратили внимание на отсутствие условий и средств на лечение онкобольных в регионах. Как выразилась тогда одна из выступавших артисток, концерт был попыткой вылечить общество от равнодушия. За годы существования фонда сотни звезд выходили на сцену в поддержку «Подари жизнь». Например, актер Максим Аверин выступил перед благотворителями фонда с моноспектаклем «Научи меня жить», писательница Гузель Яхина устроила благотворительные чтения своего романа «Эшелон на Самарканд». Артисты принимают приглашения на самые разные мероприятия фонда: они не раз вставали за прилавки Усачевского рынка, организовывали благотворительные аукционы, вели Дни памяти, на которых раз в год встречаются семьи, потерявшие своих детей. А еще знаменитости много и честно говорят о благотворительности и детской онкологии со своей публикой — в интервью и телеэфирах, на живых выступлениях и в социальных сетях.

Если благотворительность останется тихой, не все смогут получить необходимую помощь. Поэтому сотрудничество с известными людьми — важная часть работы фонда. Екатерина Шергова директор фонда

«Я лично знакома с большим количеством людей, которые стали помогать другим после того, как прочитали интервью со своим любимым актером или музыкантом, где тот рассказывал о благотворительности. И это здорово, ведь, если благотворительность останется тихой, не все смогут получить необходимую помощь. Поэтому сотрудничество с известными людьми было и остается важной частью работы фонда», — говорит Екатерина Шергова, директор фонда. Помогать, приходя в больницы Звезды не только привлекают внимание к проблеме, но и поддерживают детей в больницах. Довольно часто знаменитости приезжают в клиники, просто чтобы поговорить с юными пациентами обо всем на свете. Летом 2024-го, когда сериал «Слово пацана» был на пике популярности, в Центр имени Дмитрия Рогачева приехали актеры, сыгравшие в нем главные роли: Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Леон Кемстач, Слава Копейкин. Дети были в восторге, ведь они смогли поговорить, сфотографироваться и обняться со своими кумирами, которых до этого видели только на экране.

Актер Лев Зулькарнаев пришел в Центр имени Димы Рогачева пообщаться с ребятами Фото: архив фонда

А в конце этой зимы в той же клинике побывал Лев Зулькарнаев — молодой актер, который сыграл в сериале персонажа по прозвищу Зима. Ребята провели со Львом несколько часов и успели задать все интересующие вопросы — о том, как он пришел в профессию, что ему особенно нравится в работе актера, как он проводит свободное время. Ребята, которые победили болезнь и вернулись домой, с трепетом вспоминают подобные встречи как лучшие моменты за время, проведенное в больнице. Помнят, как смеялись над шутками Александра Гудкова, как узнали, что Данила Козловский отлично варит овсяную кашу, как танцевали под песни Юлии Зиверт и лично удостоверились, что фамилия Федора Добронравова полностью соответствует его характеру. «Я думаю, что публичность нужна не для того, чтобы красоваться на красных дорожках, а для того, чтобы помогать. В этом я лично вижу свое предназначение,» — говорит Елена Летучая, телеведущая и амбассадор фонда.

Актер Данила Козловский нашел время между репетициями и навестил детей — пациентов онкоотделений Морозовской больницы Фото: архив фонда

Больше, чем просто дружба Степень близости отношений с НКО звезды выбирают сами. Одни приходят с собственными идеями, другие просто охотно откликаются на высланные приглашения. Кроме друзей, у «Подари жизнь» есть амбассадоры. Они представляют интересы фонда, рассказывают об инициативах, новостях и акциях, ищут и находят поддержку среди как можно большего количества людей. Например, певец Марк Тишман больше десяти лет был другом «Подари жизнь», затем стал амбассадором, а сейчас входит в попечительский совет фонда.

Певец Марк Тишман на презентации сборника рассказов «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде» Фото: архив фонда

За это время Марк чего только не делал: лепил вареники на «Завтраке со звездами в ЦДЛ» и одновременно был ведущим этого шоу, продавал мороженое в Casa Leone, выступал в Центре детской гематологии с концертом в честь Международного дня защиты детей, приезжал на выпускной в больницу, читал отрывки из книги «Оттолкнуться от паузы. 7 новелл о любви, помощи и надежде» на ее презентации к 18-летию фонда. И конечно, приходил к детям в больничные отделения. «У меня есть своя история отношений с фондом — история дружбы, любви, надежды, веры. Я очень люблю, когда на улицах, в музеях, на концертах ко мне подходят румяные, красивые, взрослые, густоволосые молодые люди и девушки, здороваются и спрашивают: “Вы меня не узнаете?” Я почти всегда отвечаю “нет”, и тогда они говорят, что я приходил к ним в больницу. И показывают фотографии, где мы вместе позируем в палате или отделении. Они рассказывают мне о своих успехах, о том, где они учатся. И это кайф!» — делится Марк Тишман, певец.

Люблю, когда на улицах ко мне подходят красивые, взрослые, густоволосые молодые люди и девушки, здороваются и спрашивают: «Вы меня не узнаете?» Я почти всегда отвечаю «нет», и тогда они говорят, что я приходил к ним в больницу. Марк Тишман певец и амбассадор фонда

Недавно список амбассадоров фонда пополнила актриса театра и кино Таисия Вилкова. 2 июня состоялось ее первое масштабное благотворительное мероприятие в этой роли — «Вечерний утренник для взрослых». На сцене театра «Маска» известные артисты и друзья фонда Диана Арбенина, Марк Тишман, Риналь Мухаметов, Петр Налич, Павел Артемьев и многие другие спели свои любимые детские песни для взрослых мальчиков и девочек. «Детские песни — взрослая помощь» — этот лейтмотив лег в основу всего концерта. Все средства, полученные от продажи билетов, были направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Диана Арбенина и Соня Пятница на «Вечернем утреннике для взрослых» Фото: архив фонда