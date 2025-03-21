Legal Run: юристы снова помогают детям

25 городов, 5000 юристов и их друзей по всему миру, а также более 11 миллионов рублей собранных средств — вот они какие, итоги благотворительного забега Legal Run 2025!

Как и каждый год, это было масштабно и ярко. В этот раз официальные забеги юристов проходили в течение двух с половиной месяцев — с 12 апреля по 28 июня — более чем в 25 городах в разных странах мира. Так, 12 апреля серию международных забегов открыл Дубай (ОАЭ), а завершила Legal Run 2025 Казань 28 июня.

Особенно ценно, что география проекта с каждым годом расширяется: в этом году забеги впервые прошли в Ижевске, Барнауле, Иркутске, а также на озере Комо и даже в Амстердаме.