Legal Run: юристы снова помогают детям

25 городов, 5000 юристов и их друзей по всему миру, а также более 11 миллионов рублей собранных средств — вот они какие, итоги благотворительного забега Legal Run 2025!
Как и каждый год, это было масштабно и ярко. В этот раз официальные забеги юристов проходили в течение двух с половиной месяцев — с 12 апреля по 28 июня — более чем в 25 городах в разных странах мира. Так, 12 апреля серию международных забегов открыл Дубай (ОАЭ), а завершила Legal Run 2025 Казань 28 июня.
Особенно ценно, что география проекта с каждым годом расширяется: в этом году забеги впервые прошли в Ижевске, Барнауле, Иркутске, а также на озере Комо и даже в Амстердаме.
Фото: Legal Run
Помимо официальных забегов в поддержку проекта в различных городах России (Омск, Липецк, Белгород, Ульяновск, Краснодар, Сочи, Курск) и других стран (Берлин, Барселона и так далее) прошли флешмобы юристов Global Legal Run. Всего же за время проведения акции в рамках проекта во флешмобах приняли участие уже более 16 000 человек по всему миру!
10,5 млн рублей
для подопечных «Подари жизнь»
Кроме того, в рамках проекта Ural Legal Run юристы в Екатеринбурге собрали 728 127 рублей для уральского благотворительного фонда «Дети России».
Семнадцать детей — подопечных «Подари жизнь» получили помощь в этом году: Железова Есения, Дячок Даша, Косарева Мелания, Клиничев Андрей, Загорулько Даниэль, Иванько Кирилл, Бактыгулов Нуртилек, Афанасьева Элеонора, Андронов Савва, Барков Арсений, Артюнова Ева, Казанцев Матвей, Янов Петя, Мамонтова Добромира, Лева Анастасия, Поморцев Данила, Куклева София. Дорогостоящие иммунопрепараты, противогрибковые лекарства, хирургическое лечение, важные исследования — все то, что было необходимо детям прямо сейчас. Вы сделали так, что не пришлось думать, где взять лекарства, которых по разным причинам нет в больнице. В итоге каждый ребенок получил то, что ему нужно, чтобы продолжать лечение и приближать свою победу!
От всего сердца благодарим организаторов и каждого участника Legal Run 2025! Спасибо, что столько лет поддерживаете подопечных фонда — бегаете, участвуете во флешмобах и вдохновляете своим примером других!
Новости
Legal Run: юристы снова помогают детям
25 городов, 5000 юристов и их друзей по всему миру, а также более 11 миллионов рублей собранных средств — вот они какие, итоги благотворительного забега Legal Run 2025!
День лучших друзей фонда
9 июня — Международный день друзей. То есть всех, кто поддерживает фонд, в том числе на платформе «Друзья фонда». Здорово, что нас много — людей, в самом хорошем смысле одержимых идеей помощи и любви, которая спасает.
«Цветок лотоса» распустился в Центре Димы Рогачева
Его придумал и создал Евгений Бухалов, друг фонда «Подари жизнь». Почти два месяца назад он приступил к работе над светодиодной люстрой, и вот она зажглась в главном холле Центра детской гематологии.