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София Куклева

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1 936 535 ₽1 936 285 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКстово (Нижегородская область)
Возраст10 лет
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Диагноз поставили семь лет назад, было сделано несколько попыток победить болезнь, но сейчас София снова в больнице.

Ход лечения

30.05.2025

В 2018 году София прошла стандартную терапию, а в 2022 перенесла пересадку костного мозга (донором стал папа). Но болезнь не хочет сдаваться. В 2025 девочка снова оказалась в больнице: рецидив. В феврале была проведена повторная ТКМ (в этот раз донором стала мама). Теперь, чтобы избежать проблем, к которым, увы, есть предпосылки, врачи приняли решение провести терапию иммунопрепаратом «Блинцито». Стоимость курса — 1 936 535 рублей.

Ваша помощь Софии

30.05.25
250 ₽
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