В 2018 году София прошла стандартную терапию, а в 2022 перенесла пересадку костного мозга (донором стал папа). Но болезнь не хочет сдаваться. В 2025 девочка снова оказалась в больнице: рецидив. В феврале была проведена повторная ТКМ (в этот раз донором стала мама). Теперь, чтобы избежать проблем, к которым, увы, есть предпосылки, врачи приняли решение провести терапию иммунопрепаратом «Блинцито». Стоимость курса — 1 936 535 рублей.